Su solicitud fue rechazada de plano, esta era la condición de los padres del doctor Kamelia para Ammar Zoni

Jacarta – Relaciones románticas entre actores. Ammar Zoni Y Doctora Kamelia Regresó a la atención pública luego de que surgiera la noticia de que la propuesta del actor no contaba con la bendición total de su familia.

Se sabe que los dos se toman en serio su relación e incluso han considerado el matrimonio como el objetivo final de su cercanía. Sin embargo, esta intención aparentemente no ha salido bien. ¡Vamos, desplázate más!

Durante el proceso judicial que atrapó a Ammar Zoni en un caso de drogas, la doctora Kamelia apareció como una figura que siempre estuvo ahí para acompañarlo. Se le ve asistiendo regularmente a los juicios y brindando un apoyo infinito a su amante, a pesar de que Ammar todavía tiene que enfrentar una serie de procesos judiciales que continúan hasta el día de hoy.

El deseo de Ammar Zoni de casarse pronto incluso se reveló a través de su declaración de que esperaba casarse a pesar de que todavía estaba tras las rejas.

Esta fuerte intención demuestra su seriedad en construir un futuro con el médico. Sin embargo, este paso aparentemente chocó con importantes exigencias de los padres de la doctora Kamelia.

A través de la narración del amigo cercano de Ammar Zoni, Ustaz Derry Sulaiman, se sabe que la familia de Kamelia puso condiciones especiales antes de dar su bendición.

Uno de los principales requisitos es que el matrimonio no se lleve a cabo en secreto y debe realizarse de manera oficial y abierta.

«Quizás su padre (la doctora Kamelia) quiere que ella no guarde silencio sobre su matrimonio, debe ser oficial. Ojalá obtenga su bendición y se case bien, religiosa y nacionalmente», dijo Ustaz Derry Sulaiman a los medios de comunicación, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

Estas condiciones muestran que la familia quiere garantizar que el matrimonio se lleve a cabo con un estatus legal, tanto según la religión como según las normas estatales, para que no cause polémicas en el futuro. Esta solicitud también es una gran consideración para el médico antes de tomar una decisión final.

Sus planes de boda también aparecieron en una de las agendas del juicio en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta. En ese momento, Ammar Zoni asistió al juicio en línea desde la prisión de Nusakambangan, mientras que la doctora Kamelia estaba presente directamente en la sala del tribunal.

Este momento refuerza aún más la sospecha de que los dos realmente están planeando un futuro juntos.