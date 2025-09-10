Su sobrino fue atacado por el objetivo equivocado de la policía, Chika Jessica viajó por un camino pacífico

Yakarta, Viva – presentador famoso Chika Jessica Recientemente reveló un triste evento que le dio cuenta a su sobrino, un joven de 22 años, que fue víctima de un objetivo equivocado en el incidente disturbios En Bandung, West Java. Este incidente ocurrió cuando el sobrino no estuvo involucrado en ninguna acción, pero solo disfrutó de la comida en la carretera.

Chika dijo que su sobrino no estaba en absoluto en la ubicación central de los disturbios. En ese momento, estaba absorto en disfrutar de las albóndigas mientras grababa reseñas de alimentos. Sin embargo, la situación de repente se volvió caótica cuando la multitud comenzó a correr.

«Estaba cerrado. Estaba revisando, las albóndigas eran todo tipo de albóndigas. En realidad, estaba lejos de esa posición (el punto de los disturbios). Solo el nombre del pueblo del caos, por lo que de repente había gente corriendo», dijo Chika Jessica en la región de Tenderan, South Jakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Desafortunadamente, antes de que pudiera salvarse, su sobrino fue capturado por oficiales sin escrúpulos.

«Antes de correr, ya era apresurado, me dijo. Mi sobrina me dijo que quería llorar así. Me dijo esto, ya como si quisiera morir. Porque allí había sido acurrucado en el borde y luego arrastrado al centro de la carretera», dijo.

A pesar de experimentar eventos traumáticos, Chika decidió no renovar este problema legalmente. Él y su familia decidieron tomar un camino pacífico perdonando las acciones del aparato sin escrúpulos dirigidos a su sobrino.

Chika explicó que su carga en las redes sociales tiene como objetivo aumentar la conciencia pública para que no ocurran incidentes similares.

«En realidad, la publicación es para llamar la atención, pero su atención es ser vista y no hay más víctimas», dijo.

Muchas personas se pusieron en contacto con Chika para alentarla a investigar este caso más a fondo. Sin embargo, Chika Jessica y su familia decidieron dejar este problema y hacer las paces.

«De repente hay muchos que soy yo, de qué fiesta es esa, que ofrece: ‘Continuemos qué es todo’, pero elegí no hacerlo. He elegido, la familia ha perdonado sinceramente», dijo.

Una de las razones por las que Chika es reacia a continuar al ámbito de la ley es su confusión relacionada con los procedimientos de informes, especialmente porque los perpetradores son sin escrúpulos Policía.

«También estoy confundido. Por ejemplo, este divertido es yo, informó que la policía, mi sobrino fue golpeado. ¿Con quién? Con la policía. ¿No está confundido?» Bromeó.

«Si esto es, por ejemplo, con mis vecinos, o con sus amigos así, nuevo. Estás confundido.

En la actualidad, el enfoque de Chika y la familia es garantizar la recuperación física y mental del sobrino. Espera que este caso sea una lección valiosa para que todas las partes tengan más cuidado en una situación crítica.

Chika también apreció la atención del público a este caso, que se esperaba que fomentara cambios positivos para evitar incidentes similares en el futuro.