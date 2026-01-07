Su salud mental es algo extraña

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto movió élite-élites que a menudo actúan de manera burlona incluso sarcástico al éxito de la nación bajo su liderazgo.

Así lo transmitió Prabowo en el evento de cosecha y anuncio de autosuficiencia alimentaria en Karawang, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.

«Están nuestras elites, parte de cuyo trabajo es sólo ridiculizar, blasfemar, calumniar e insultar. No hay ningún éxito para la nación indonesia», dijo Prabowo.

Ellos, dijo Prabowo, nunca vieron ni apreciaron los esfuerzos realizados. gobierno.

«Nuestros atletas están luchando, no los felicitan. No aprecian los esfuerzos del gobierno», afirmó.

Prabowo también evaluó salud mental Estas élites son raras. Porque a menudo blasfeman e insultan la actuación del gobierno.

«De hecho, siempre me insultan, es extraño, es extraño que su salud mental sea un poco extraña, yo mismo estoy confundido, pero déjalo así, no tiene nada que ver», dijo.

Además, Prabowo dijo que las élites que a menudo ridiculizan y critican los esfuerzos del gobierno sólo son inteligentes en las redes sociales. Incluso sospechó que eran pagados por individuos irresponsables.

«Creo que son pocos. Sólo son inteligentes en las redes sociales, no está claro si les pagan», dijo Prabowo.

Luego, Prabowo pidió a todo su personal que no se preocupara y se concentrara en trabajar para servir al pueblo indonesio.