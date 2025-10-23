Su número de la suerte es el mismo que el mío.

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto invitó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a celebrar cumpleaños juntos jueves 23 de octubre de 2025 esta noche. Así lo transmitió Prabowo en una declaración conjunta con Lula después de la reunión bilateral en el Palacio Merdeka, en Yakarta.

«Así que esta noche celebraremos nuestro cumpleaños juntos. Si la Primera Dama de Brasil lo permite, si nos permite celebrarlo esta noche», dijo Prabowo.

Se sabe que Prabowo nació el 17 de octubre de 1951, mientras que Lula nació el 27 de octubre de 1945. Prabowo y Lula acordaron celebrar su cumpleaños juntos en la mitad de sus dos fechas de nacimiento, que cayeron esta noche.

«Su cumpleaños es el 27 de octubre, si no me equivoco. Así que él tiene 27 años, yo tengo 17. Acordamos que nos encontraremos a mitad de la tarde del 23 (de octubre)», dijo Prabowo.

El presidente Prabowo Subianto y el presidente brasileño Lula da Silva Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Además, Prabowo admitió que tiene muchas similitudes con Lula. Además de que ambos nacieron en octubre, Prabowo afirmó que él y Lula también tuvieron uno. número suerte lo mismo, es decir, el número ocho.

«Resulta que hay muchas similitudes. Tal vez ahora estemos destinados a trabajar juntos, juntos para defender y hacer avanzar a nuestro pueblo», dijo.

En esa ocasión, el Presidente Prabowo también expresó su admiración por la experiencia de Lula, quien actualmente se desempeña como presidente de Brasil para su tercer mandato.

Mientras tanto, el Presidente Lula expresó su agradecimiento por la invitación a la celebración del cumpleaños del Presidente Prabowo. Confirmó que cumpliría la invitación para celebrar su cumpleaños con Prabowo.

«Gracias por tu invitación. Estaré en el evento esta noche para celebrar tu cumpleaños. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿74? Increíble. Tengo 80 años. Así que tengo edad suficiente para ser tu padre. Gracias, nos vemos esta noche», dijo Lula.