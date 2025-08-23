Su nombre fue olvidado y el permiso de su tumba fue ignorado

Yakarta, Viva – Permiso de uso de la tierra Tumba (Iptm) el fallecido Husein Mutaharluchadores y rescatistas Bandera Patrimonio rojo y blanco, conocido por haber expirado desde 2007.

Fue enterrado en TPU Jeruk Purut, South Yakarta, Block Aai Blad 017 el 9 de junio de 2004, su tumba hasta que se reveló esta noticia no había sido extendida por sus herederos.

La figura que se llama familiarmente Kak Mutahar es el asistente del presidente Soekarno, que tiene una gran contribución a la República de Indonesia. Su trabajo en toda la historia de la nación, desde los eventos de independencia, educación, exploración, Paskibraka, hasta la música nacional. Porque sus servicios son tan geniales, es apropiado que se llame Héroe Nacional por el gobierno.

El salvador de la bandera de herencia

Mutahar es conocida como la figura que salvó al Saka Merah Putih durante los eventos nocturnos después de la independencia. Fue asignado por el presidente Soekarno mientras servía como ayudante para salvar la bandera de la reliquia con su vida durante la agresión militar holandesa II en 1948.

La estrategia de Mutahar en ese momento para engañar al holandés era separar las banderas de tela roja y blanca, luego escondió la parte roja en su cintura, y la parte blanca en su maleta, luego lo sacó del palacio. La bandera de la reliquia fue devuelta por Mutahar después de que los holandeses reconocieron la soberanía de Indonesia y el presidente Soekarno y el Moh. Hatta regresó a Yogyakarta.

El incidente se confirmó como un guerrero que estaba dispuesto a sacrificar todo por la defensa del símbolo del estado.

Además de ser un guerrero, el hombre nacido en Semarang, el 5 de agosto de 1916, también era ampliamente conocido como el creador de canciones nacionales que todavía estamos cantando. Entre ellos se encuentran el Día de Merdeka (17 de agosto de 1945), Syukur, Dirgahayu Indonesia, Héroes de Merdeka, a Hymne Scouts. Estas canciones no solo adornan las ceremonias estatales, sino que también inculcan el espíritu de amor por la patria, el patriotismo y la unión desde una edad temprana hasta la generación más joven.

Mutahar es uno de los pioneros del movimiento Scout Indonesio, que une a varias organizaciones de exploración en un foro nacional. Más que eso, también era conocido como el iniciador de los Raisers de la bandera del patrimonio (Paskibraka) en 1946 que involucran a jóvenes de varias regiones. La tradición de levantar la bandera en el Palacio del Estado cada 17 de agosto que presenciamos hasta ahora, nació de la idea visionaria de la Sra. Mutahar.

A pesar de ser testigo y autor directo en la historia de la proclamación y elevar la primera bandera de la reliquia en 1945, Mutahar nunca se enfatizó a sí mismo. Él eligió servir en silencio con el principio de su vida: «Para Indonesia estoy dispuesto».

Digno de ser un héroe nacional

Tesorero de Purna Paskibraka Indonesia (PPI) de DKI Yakarta, así como el vicepresidente de la División de defensas del estado de Scouting West Jakarta, Rengga Kristianto evaluó que el estado debería prestar especial atención a esta gran figura.

«Esperamos que la tumba de la Sra. Mutahar pueda llamar la atención del gobernador de DKI Yakarta y el presidente Prabowo Subianto. Él no es solo un creador de canciones, sino una figura nacional cuyos servicios son muy grandes para los jóvenes e Indonesia. Es hora de que el gobierno presente a la Sra. Mutahar para convertirse en un héroe nacional», dijo Rengga en Jakarta, sábado 23 de agosto, 2025.

Para las generaciones presentes y futuras, el nombre Husein Mutahar no solo figura como el creador de canciones de independencia, sino también como un ejemplo de desinterés. Es un verdadero guerrero que ha dado cuerpo y alma al pueblo indonesio.

Ahora, la atención del estado es muy esperada, de modo que los servicios de la Sra. Mutahar obtienen el más alto respeto que vale la pena: el héroe nacional de la República de Indonesia.