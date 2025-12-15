Su nombre está vinculado al hijo adoptado de Raffi Ahmad, aquí está la firme respuesta de Clara Wirianda

VIVA – Cifra Clara Wirianda De repente se convirtió en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Su nombre se asocia a menudo con niños adoptados. Rafi Ahmad y Nagita Slavina, Ranayma Malika Raudia Andara alias Lily.

Clara Wirianda es acusada de ser la madre biológica de Lily. El problema comenzó con una subida a su cuenta de Instagram hace algún tiempo. En la foto, se ve a Clara vistiendo una camiseta marrón de un solo hombro combinada con una falda blanca.

En la carga, Clara escribió una leyenda que parecía implicar un mensaje especial para Lily. La carga inmediatamente generó especulaciones y diversas interpretaciones en la columna de comentarios de su cuenta.

«Diviértete, mis flores favoritas crecen felices…», escribió en su publicación del 10 de octubre.

Las frases en la carga inmediatamente generaron muchos comentarios de los internautas. Mencionaron la figura de Clara como madre biológica del hijo adoptivo de Raffi Ahmad y Nagita Slavina.

«¿No es la madre de Anjay Lili?» preguntó un internauta.

«¿Flor de lirio, hermana? ¿Ese es el código?» preguntó otro.

«Mmmm, el título es ytta», dijo otro.

A raíz de esto, hubo mucha especulación entre los usuarios de las redes sociales. Clara Wirianda finalmente habló. A través de sus historias de Instagram, Clara enfatizó que la frase que subió en octubre pasado se refería a Lily, la hija adoptiva de Raffi Ahmad y Nagita Slavina.

«SÓLO LA LETRA DE LA CANCIÓN ‘MIRA MI KEBUN (JARDÍN DE FLORES). QUE ERA UNA DE MIS CANCIONES FAVORITAS EN ESE MOMENTO», escribió.

También descartó la idea de que la ropa que vestía en ese momento tuviera un significado oculto. Dijo que la ropa era puramente mixta y combinada.

«Y VESTIDO DE BLANCO PORQUE COMBINA CON MI CAMISA ESE CREMA NO SE REFIERE A UNA DE LAS FLORES», escribió.

No solo eso, Clara Wirianda también roció a los usuarios de la cuenta de TikTok luego de hacer comentarios sobre la hija adoptiva de Raffi Ahmad y Nagita Slavina. En un comentario en una de las subidas a la cuenta de TikTok de Clara, el internauta mencionó el anhelo de Clara Wirianda por Lily.

«¿Extrañas a Lily, hermana?» comentó un internauta.

Al recibir este comentario, Clara Wirianda inmediatamente dio una respuesta firme. Clara dijo que nunca había conocido a la hija adoptiva de Raffi y Nagita. Entonces, ¿cómo puede surgir ese sentimiento de anhelo?