Su nombre es hacer cumplir la ley, a veces la policía está equivocada

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto decir Policía A veces algunos son Khilaf mientras defiende la ley en el campo.

Prabowo transmitió esto cuando dio un comunicado de prensa después de visitar víctimas de disturbios en el Hospital de la Policía Nacional, Kramat Jati, East Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

«Vengo porque la policía a veces … sí, el nombre es defender la ley, a veces hay quienes están equivocados, a veces hay compulsión, si hay víctimas que están realmente equivocadas es lo que hace disturbios hasta que la gente sea inocente, víctimas», dijo Prabowo.

PRABOWO luego explicó, la policía que saluda en la acción demostración Anarquista hace unos días fue tratado firmemente.

«Y la policía está creyendo firmemente a los miembros que pueden estar equivocados», dijo.

PRABOWO enfatizó, los errores cometidos por la policía estaban siendo investigados.

Sin embargo, recordó que la policía también mantiene la seguridad, sin importar el día o la noche.

«Esto se está investigando, si hay un error se procesará. Pero no lo olviden, docenas de oficiales que sacrifican, la policía día y noche mantienen la seguridad en todos los rincones del país», dijo.