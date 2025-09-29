Su madre estaba actuando de nuevo Hina Arie Kriting, Indah Permatasari se disculpa: por favor no blasfemia

Yakarta, Viva – Conflicto familiar que involucra INDAH PERMATASARIsu madre Nursyahy el marido Arie Kriting De vuelta en el foco público. Sin embargo, en lugar de ser encendido por las emociones, Indah eligió mostrar paciencia y calmar a los ciudadanos.

A través de su cuenta personal de Tiktok, la estrella de cine del acuerdo de boda transmitió una disculpa abierta por los comentarios mordaces de la madre viral. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Amigos, lo siento si mi madre estaba enojada», escribió Beautiful en la columna de comentarios, citado el lunes 29 de septiembre de 2025.

No solo eso, la actriz de 28 años también solicitó que la comunidad no agregue blasfemia a Nursyah. Espera que los ciudadanos continúen difundiendo energía positiva.

«Por favor, no blasfeme. Difundir las cosas buenas. Paciencia», continuó la esposa de Arie Kriting.

Anteriormente, Nursyah regresó a la conversación después de un video de sus sutters en un Sirk que circulaba ampliamente en Tiktok. En la grabación, aludió a la condición económica de Arie Kriting.

«Idih, ¿quiero estar celoso de él? ¿Quieres estar celoso de él? ¿A los autos, los autos usados. La casa todavía está en cuotas. ¿Quieres estar celoso? ¡Uh, no nivel!» Dijo Nursyah.

La declaración inmediatamente desencadenó una onda de reacción. Muchos internautas consideraron que los comentarios de Nursyah habían estado demasiado lejos porque continuaron ofendiendo la vida personal de su hija, en público. Algunos incluso pidieron que la cuenta fuera limitada y Nursyah dejó de atacar a Arie.

En medio de la rápida crítica, Indah decidió reducir la tensión disculpando y manteniendo el discurso. Aunque no mencionó específicamente el contenido de la sátira, su actitud se consideró una forma de responsabilidad por la polémica de su familia.

Hasta ahora, tanto Beautiful como Arie no han dado una respuesta más larga. Pero la paciencia de los dos rehaciendo la simpatía, considerando que el drama de bendición de la familia había estado ocurriendo desde la boda en hace 2021.