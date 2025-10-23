Su madre dijo que mientras estaba en el hospital, Timothy Anugerah tuvo tiempo de revelar varias cosas.

Jacarta – Madre de Premio TimoteoSharon se pronunció sobre la muerte de su hijo al caer del edificio de la FISIP Universidad Udayana. En el podcast de Denny Sumargo, Sharon reveló la cronología de cómo se enteró de la caída de su hijo.

Lea también: El video viral del cálido momento de Timothy Anugerah recibe el reconocimiento de sus compañeros de clase



En ese momento, a las 10:00, el supervisor de tesis de su hijo, que también era jefe del programa de estudios de Sociología de la Universidad Udayana, Wahyu, se puso en contacto con él. En ese momento le pidió a Sharon que fuera al Hospital Sanglah en Denpasar Bali. No había malos pensamientos en la cabeza de Sharon cuando Wahyu la contactó, pero como madre había un sentimiento incómodo en su pecho.

«Le pregunté por qué (dijo) mamá va allí ahora, así que fui directamente allí. Estaba un poco nervioso, pero no pensé demasiado en el futuro. Este es el niño, se desmayó, o se resbaló o se enfermó de repente, eso es todo», dijo, citado en la transmisión de YouTube de Denny Sumargo, el viernes 24 de octubre de 2025.

Lea también: Información diferente de la policía, la Universidad de Udayana dice que CCTV todavía está funcionando pero…



Cuando llegó a la sala de emergencias del hospital, Sharon vio a su hijo siendo sometido a varias observaciones. En ese momento, todavía vio que su hijo aún estaba consciente y tuvo tiempo de revelarle varias cosas.

«Entonces en ese momento hubo muchas ecografías, luego todavía tenía los ojos abiertos. Así que desde el momento en que cayó hasta que yo llegué, Timmy (como se conocía al fallecido) estaba consciente y tuvo tiempo de decirme varias cosas. Así que cuando llegué su condición era así, pero el cuerpo estaba intacto. Había fracturas pero el cuerpo visible (destruido) no estaba en absoluto, para mí fue un milagro», dijo.

Lea también: Médico de Koas sospechoso de intimidación por la muerte de Timothy Anugerah liberado del hospital de Ngoerah



En ese momento, Sharon también escuchó noticias confusas sobre el lugar del incidente vivido por su único hijo. Debido a la confusión, le preguntó a su hijo sobre esto.

«Antes de entrar, le pregunté porque la primera vez que vino, Timmy se había caído del segundo piso. Luego escuché que alguien del tercer piso no estaba claro, así que le pregunté: ‘Algunas personas dicen que Timmy (cayó) del segundo piso, otras dicen que es del tercer piso. ¿De dónde se cayó Timmy?’ «Entonces Timmy dijo ‘Mami del cuarto piso’ y eso me dijo a mí», dijo Sharon.