Su intención era simplemente comprar una bebida en un puesto, pero un estudiante en el oeste de Yakarta fue hackeado porque tenía un uniforme diferente.

Jacarta – Su intención es comprar una bebida en puesto en la carreterapero el destino desafortunado de una persona alumno con las iniciales PL en el área de Jalan Semeru, Grogol Petamburan, oeste de Yakarta.

Sin saber nada, el adolescente de repente atacado por atacado y hackeado por un grupo de estudiantes de otra escuela. El jefe de policía de Grogol Petamburan, el comisionado de policía Reza Hafiz Gumilang, dijo que el incidente ocurrió rápidamente.

Víctima que estaba solo en la tienda fue atacado repentinamente por otros estudiantes que llegaron en grupo portando armas punzantes.

«La víctima estaba sola en la tienda, no en una pelea como es popular en las redes sociales. Ni siquiera se conocían», dijo Reza, el miércoles 8 de octubre de 2025.

A partir de los resultados del examen, la policía descubrió hechos sorprendentes. El perpetrador y sus amigos andaban buscando oponentes, sin dirección y sin motivo claro. La víctima fue atacada simplemente porque vestía un uniforme escolar diferente.

«Realmente querían ‘encontrar oponentes’. La víctima sólo estaba comprando bebidas, pero como estaba en otra escuela, fue atacado inmediatamente», dijo Reza.

El principal autor, de iniciales KA (15), fue detenido dos días después del incidente, concretamente el lunes 6 de octubre de 2025. El adolescente se encuentra ahora siendo sometido a un examen intensivo en la comisaría central de policía de Grogol Petamburan.

«Hemos arrestado al perpetrador, todavía lo estamos investigando intensamente», dijo Reza.

La policía todavía está buscando a varios de los perpetradores que huyeron después de esta brutal acción. Mientras tanto, la víctima habría sufrido una puñalada y actualmente se encuentra bajo tratamiento.