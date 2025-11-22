Su hijo tiene 41 cocinas MBG, eche un vistazo al perfil y los activos del DPRD de Sulawesi del Sur Yasir Machmud

Jacarta – Polémica por la gestión de 41 comedores gratuitos de alimentos nutritivos (MBG) por el hijo del vicepresidente del DPRD de Sulawesi del Sur, Yasir Machmudsigue estando en el foco público. Este programa, gestionado por la Fundación Grupo Yasika, se ha convertido en un tema candente de conversación porque el número de cocinas que posee supera con creces el límite máximo recomendado por la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), es decir, 10. cocina mbg.

El subdirector del BGN, Nanik S. Deyang, subrayó que su partido no dejará de gestionar decenas de cocinas.

«Sí, no (se ha detenido). Ya está funcionando, ¿por qué detenerse? ¿Qué pasará con los niños que reciben beneficios», dijo Nanik en el Palacio Presidencial de Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Nanik pidió al público que dejara de preocuparse por casos similares en Sulawesi del Sur porque el programa ya lleva mucho tiempo en marcha. Según él, los niños se beneficiaron realmente de la existencia de la cocina MBG.

BGN también confirmó que endurecería el proceso de registro para las fundaciones asociadas a la organización de programas.

«No (está incluido en el Reglamento Presidencial). Tal vez sólo se incluya en las directrices técnicas, está bien», añadió Nanik.

El hijo de Yasir Machmud gestiona Cocina 41MBG

El público lo está destacando. Yasika Aulia Ramadhani, la hija mayor de Yasir Machmud, que sólo tiene 20 años, gestiona un total de 41 cocinas MBG o SPPG. Estas cocinas están repartidas en varios distritos y ciudades del sur de Sulawesi, a saber:

16 ubicaciones en Macasar

3 cocinas en Parepare City

2 cocinas en Gowa Regency

10 cocinas en Bone Regency

3 cocinas adicionales que aún están en proceso de desarrollo.

Se sabe que Yasika se desempeña como supervisora ​​de la Fundación del Grupo Yasika, que supervisa varias fundaciones que administran cocinas MBG.

BGN considera que el SPPG construido de forma independiente es una inversión

El jefe de BGN, Dadan Hindayana, dijo que la construcción de la cocina MBG, que no utilizó el presupuesto estatal, fue una forma de inversión en programas sociales.

«No es dinero del Estado, es inversión. Así que cualquiera que pueda construirlo es bienvenido», dijo Dadan el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Destacó que una fundación puede tener como máximo 10 cocinas MBG en una provincia y cinco cocinas en diferentes provincias. Dadan dijo que todas las solicitudes se realizaron a través de un sistema en línea, por lo que afirmó que no sabía quiénes eran los solicitantes.

Añadió que «no conocía ni conocía» a los partidos que propusieron abrir el SPPG, incluido Yasika.