Su gato mascota fue saqueado por la misa, Eko Patrio: Te extraño River

VIVA – Eko PatrioComediante y Político, recientemente experimentó noticias desagradables. Su casa acababa de ser saqueada por una furiosa masa relacionada con el aumento de la asignación del hogar del DPR.

En el incidente de saqueo, además de perder objetos de valor, Eko también perdió a sus gatos mascotas. Recientemente, Eko subió una publicación sobre su anhelo con su gato mascota, uno de ellos llamado River. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Te extraño, River», escribió Eko Patrio en una carga en su Instagram @ekopatriosuper citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, se sabe que el otro gato llamado Ice es tratado por Dewi Perssik. Esto se conoció a través del video cargado cargado por Depe, su apodo, en su cuenta de Instagram.

«Sis, tomo el buen guardia de Ice», escribió Depe.

Depe también mostró la condición del gato que ahora tiene buena salud, incluso ya bañado.

«Hielo sano, hermana», continuó Depe.

No solo eso, Depe también envió oraciones y entusiasmo para que Eko y su esposa, Viona, se mantuvieran firmes al enfrentar las pruebas.

«Hermano y familia que son fuertes. Continúan emocionados, hermana querida. Bismillah, con suerte la tormenta pasará rápidamente, todo mejorará. Abrazos», concluyó.

Para obtener información, el saqueo que ocurrió en la casa de Eko Patrio, ubicada en el área de Kuningan, en el sur de Yakarta, se debió a la acción que bailó en medio del tema de un aumento en la Cámara de Representantes. La acción desencadenó la fuerte reacción del público hasta el final de los disturbios y el saqueo.