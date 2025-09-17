Su dramático crecimiento y entretenimiento esclarecedor

Durante el último año y medio, pocas o cualquier otra compañía latinoamericana importante se han expandido tan rápido como MFF & Co. con sede en Los Ángeles.

Solo el año pasado solo, el de Brasil Maria Farinha filmes Abrió las oficinas de LA, encabezadas por el ex ejecutivo de medios participante Miura Kite. MFF & Co también asumió una participación en las películas Velvet de Londres, la cuatro veces compañía de producción nominada al Premio de la Academia fundada por la cineasta ganadora del Oscar Joanna Natasegara («Helmets White», «Virunga»).

El mes pasado, dio a conocer que MFF & Co está Asociando con Globo Desarrollar las adaptaciones norteamericanas en inglés de la gran exitosa exitosa Telenovelas del gigante de televisión brasileño.

MFF & Co está contratando escritores de la lista A para adaptar tres de 10 títulos. Los fundadores de MFF & Co, Marcos Nisti y Renner, están haciendo adaptaciones suaves de los demás para poder salir a productores, estudios y serpentinas que les permiten desarrollar conjuntamente.

Ese acuerdo llegó rápidamente después de un acuerdo anunciado durante el Festival de Cannes para desarrollar conjuntamente «La niña que podría volar», asociándose con Ashé VenturesCofundado por Emmy, Grammy, Oscar y Tony Winner Viola Davis.

Otros proyectos configurados en MFF & Co incluyen «Pegasus», creados por Amit Cohen («False Flag») y Ron Leshem («Euphoria») y producida por Maria Feldman («Fauda»); «Safe Fail», dirigido por el verdadero pionero del crimen Joe Berlinger («Paradise Lost») y «Esperanza», para ser dirigido por Fernando Meirelles («Ciudad de Dios»).

Un nuevo proyecto que involucra un gran nombre internacional de talento brasileño, parece que se anunciará inminentemente. ¿Por qué, como la expansión espectacular?

MFF & Co es una empresa de entretenimiento de impacto. Cuando se habla de ello, la escritora y director de productores Estela Renner no usa la palabra «negocio» sino «misión».

Eso es alimentado por una sensación de urgencia. «Estamos unidos en esta misión para construir un ecosistema vibrante donde las ideas, la cultura, la visión y la visión artística se cruzan porque la urgencia de nuestro momento actual es clara», dice. «Las historias tienen el poder de alimentar nuestra imaginación colectiva. Al expandir los tipos de imaginación que compartimos, enraizados no solo en urgencia sino también en cuidado, resiliencia y creatividad, ayudaremos a las personas a imaginar futuros que vale la pena luchar».

Esta no es la teoría. Maria Farinha Filmes tiene una historia histórica. Escrito y dirigido por Renner, «The Beginning of Life» de 2016, fue el documental más visto del año en Brasil, distribuido por Netflix en más de 100 países, lanzado en la ONU y adoptado por UNICEF como su principal herramienta para crear conciencia sobre el desarrollo de la primera infancia.

En 2019 «Aruanas«, La serie más conocida de MFF creada por Renner y Nisti para GloboEl servicio de VOD Globoplay, MFF y Globo se hicieron un Netflix, lanzando el thriller eco-activista en Amazon-Set en 150 países en todo el mundo utilizando la plataforma con Vimeo aruanas.tv.

Lo que MFF & Co trae a la mesa

Lo que MFF & Co aporta a la mesa más son temas de problemas para un mundo que quiere más que la sabiduría recibida.

«Operamos trayendo nuevas perspectivas para conectar y avanzar en la cultura», señala Renner.

Un caso en cuestión: Doc de una hora «Brasil antes de 1500». Explica que el Amazonas no es todo bosque, sino medio hecho por el hombre, muy creado por su población indígena cuya organización social compleja y grande (caminos expansivos, presas, canales, suelos altamente fértiles, granjas de pescado y tortugas, solo ahora están siendo descubiertos por arqueólogos y reconocidos. Eso hace que el Amazonas sea el monumento más grande hecho por el hombre en la Tierra.

Escrito y dirigido por Renner, «El comienzo de la vida» comienza desacreditando un mito. «Incluso los filósofos, los psiquiatras pensaban que los bebés eran irracionales, egocéntricos, amorales, no entendían la causa y el efecto. No podían tomar la perspectiva de la persona anódica. En los últimos 30 años nuestra ciencia nos ha contaminado que todo es exactamente lo contrario», dice Alison Gopnik en California U, una de sus cabezas parlantes bien elegidas.

Inspiring fiction feature “The Girl Who Could Fly,” Brazil’s Daiane dos Santos, the first Brazilian and first Black woman to win gold at the World Artistic Gymnastics Championships, likewise “changed the way the sport perceived her body and the body of gymnasts. So instead of seeing this lightweight, delicate, ballet-like body, we saw Daiane dos Santos with explosion, with strength, and that changed the sport,” Renner entusiasmo.

«Hemos creído durante mucho tiempo que la narración auténtica e imaginativa es una herramienta crucial para mejorar el mundo».

Es poco probable que las personas que creen que, como Renner, y Luana Lobo y Mariana Oliva, los socios productores y co-CEO de MFF & Co, se resisten cuando el cierre de los medios participantes liberó a su antiguo EVP de televisión global, Miura Kite, nombrada Presidente, Televisión Global de MFF & Co. Kite también se desempeñó como jefe de desarrollo de películas y televisión en la compañía de Tom Hanks, Playtone. Ella ha comprado con sus varios proyectos, su equipo de televisión participante y una gran cantidad de talentos de ideas afines, artistas y ejecutivos que desean unirse a la misión.

MFF & Co también intenta hacer espectáculos que son proposiciones comerciales atractivas. El entretenimiento de impacto para MFF es esencialmente bien, «guiado por la idea de historias que mejoran la vida», dice Oliva.

«Pegasus», promete Renner, trata sobre la seguridad cibernética, los derechos humanos y la falta de regulación, pero «tiene el impulso narrativo que distingue a Cohen, Leshem y la productora Maria Feldman».

La compañía tiene un experto en negocios. «Cada proyecto tiene un modelo de negocio diferente», dice Lobo. «Trabajamos a través de una metodología de inteligencia colectiva, que es otro proceso de toma de decisiones basado en círculos que facilita la participación de más perspectivas en la toma de decisiones», agrega. Esa «cognición de diversidad» permite que MFF & Co finalmente tome decisiones «audaces», argumenta.

Jelling con el Zeitgeist

Sobre todo, MFF & Co Jells con el Zeitgeist. «Sabemos que el público tiene hambre de contenido rico y estamos emocionados de traerlo a ellos», dice Renner.

«Encontramos personas en todas partes que tengan la misma misión en el corazón», agrega, revisando el nombre de Nathalie Perus en el Atlantique de Francia, un socio en «Pegasus» y Thomas Anargyros en su empresa matriz Mediawan Studio France.

También cita, «Por supuesto», Joanna Natasegara, productora de «Virunga», sobre los guardabosques arriesgando sus vidas para salvar los gorilas del Parque Nacional Democrático del Congo.

Espere un anuncio de próximo movimiento pronto.