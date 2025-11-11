Su desempeño es excelente, se considera que el Secretario del Gabinete, Teddy, tendrá un papel central si Prabowo se presenta a las elecciones presidenciales de 2029.

Jacarta – Los resultados de la última encuesta de indicadores políticos de Indonesia muestran que el Secretario del Gabinete o Teddy, secretario del gabinete Indra Wijaya obtuvo sentimiento positivo de la mayoría del público.

El alto nivel de satisfacción del público con Teddy está en el punto de mira, considerando que su cargo no es el de un funcionario técnico que tiene contacto directo con el público.

El observador político y de seguridad de la Universidad Paramadina, Febry Triantama, afirmó que los logros de Teddy se deben a su gran papel detrás de toda la agenda del presidente. Prabowo Subianto y el Gabinete de Gobierno Rojo y Blanco estaban bien vigilados.

«El público conoce a Teddy como una figura que siempre está en el círculo interno del gobierno. Es el anillo del presidente, a menudo captado por la cámara acompañando al presidente. Esto da a los partidarios de Prabowo una percepción positiva de él», dijo Febry a los periodistas el martes 11 de noviembre de 2025.

Además del factor de cercanía personal, vio que Teddy también tenía una buena eficacia en la comunicación política, fortaleciendo así su imagen entre los políticos.

«Él (Teddy) apareció varias veces en público para explicar las políticas gubernamentales y reducir el ruido político proveniente de los funcionarios de palacio», explicó.

De esa manera, dijo, no es imposible que el constante sentimiento público positivo de Teddy abra mayores oportunidades en el futuro.

Además, continuó, si el Presidente Prabowo vuelve a presentarse como candidato Elección 2029, entonces la posición de Teddy será aún más central.

«Si la situación se mantiene como ahora, por supuesto el papel de Teddy será aún más importante en 2029», añadió.

Sin embargo, recordó que el estatus de Teddy como oficial activo del TNI debe ser una nota importante. Legalmente, dijo, Teddy no puede involucrarse en política práctica.

Por esta razón, Teddy debe considerar cuidadosamente para que sus acciones no violen las regulaciones militares si su puesto aún está en el gobierno antes de 2029.

Sin embargo, por el contrario, vio que las oportunidades de carrera militar de Teddy serían mejores si decidiera regresar al «cuartel» antes del año político 2029. Aparte de eso, continuó, Teddy también demostró su profesionalismo como soldado del TNI.

«Aún es joven y ya tiene el rango de teniente coronel, mientras que la mayoría de sus colegas son todavía mayores. Por lo tanto, en términos de tiempo, su oportunidad de ascender al nivel de general todavía está abierta. La clave es mantener un equilibrio entre profesionalismo y cercanía política», concluyó.