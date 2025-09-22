Su cumpleaños, tu cumpleaños







Tu ordinariedad te hace temer que puedas ser olvidado. Y así, te balanceas entre preguntarte quién entre tus familiares y amigos recordarán desearte tu cumpleañosY posando no te molestaría si ninguno lo hiciera. Sin embargo, en su corazón, sabes que no recibir ni una sola llamada te lastimaría profundamente, para saludos de cumpleaños, desde la infancia, simbolizan tu importancia en el pequeño mundo que habitas. Has negado racionalmente la lógica de equiparar importancia con la valía y la dignidad con el amor, pero el niño en ti todavía teme que no sea recordado en tu cumpleaños.

Días antes de cada 17 de septiembre, durante una década, te pones en envío Primer Ministro Narendra ModiMientras se realiza un poro sobre los informes de los medios sobre planes a nivel nacional para celebrar su cumpleaños. Crees que no debe tener miedo de ser olvidado en su cumpleaños, ni siquiera por sus rivales, quienes, a pesar de que lo ridiculizan, hacen un punto de desearle todos los años.

El temor que tienes de ser olvidado es de tu propia creación. Su orgullo te disuadió para declarar la fecha de tu nacimiento en tus cuentas de redes sociales. Eso habría asegurado las indicaciones digitales a sus seguidores para desearle. Pero desea ser recibido sin recordatorios, como una sincera expresión de sentimientos para usted. Es por eso que no organizas fiestas de cumpleaños, porque los invitados no lo harían sino recordar que saludarte.

Te vuelves melancólico al escuchar que una destacada escuela de Delhi ha pedido a los niños que hagan tarjetas electrónicas y suban videos deseando al primer ministro en su cumpleaños. La circular de la escuela sugirió que en sus saludos deberían resaltar una reforma introducida por Modi que ha tenido un impacto significativo en la nación. Nuevamente se le recuerda su ordinariedad, ya que nunca ha recibido una tarjeta apreciando la diferencia que hizo a la vida de una persona.

De repente, recuerdas largas colas fuera de los bancos después de la desmonetización y los trabajadores migrantes que caminan a casa durante el COVID-19 cerrar. El recuerdo puede, de hecho, ser manipulado. Pero tampoco sabes que nada puede hacerte sentir tan solo como el olvido de tu cumpleaños, ya que establece tu gran importancia. Te recuerdas tardíamente que también se ha dedicado a la manipulación, por ejemplo, prometiendo a su familia una delicia en su cumpleaños. Es un dispositivo para sentirse especial en un día especial.

Este autoconocimiento te hace perdonar mientras hojas a través de los periódicos con fecha del 17 de septiembre de 2025, páginas después de páginas de anuncios que desean que el Primer Ministro cumpliera 75 años. Observa los nombres de quienes los emitieron. Te preguntas: ¿quieren extraer un beneficio de Modi a cambio de recordarlo? ¿Qué les hace sentir que estaría complacido? Crees que quizás no sea diferente de ti, tanto un niño como en equiparar el recuerdo con la dignidad y el amor.

Su estado de ánimo expansivo se vuelve hosco mientras verifica los plazos de las redes sociales. ¡Docenas de celebridades que recuerdan el cumpleaños del primer ministro! Desde estrellas de cine hasta jugadores de cricket hasta magnates de negocios hasta, obviamente, los políticos, han enviado mensajes al Primer Ministro, y algunos describen sus momentos fugaces con él, o elogándole por llevar a la nación a escalar el pico de gloria para 2047. Seguramente, no puede compartir su miedo a ser olvidado.

Pero luego te topas con el mensaje del Gran Maestro Viswanathan Anand, en el que describe extáticamente cómo una vez fue tratado con un delicioso Gujarati Thali por Modi. Al releer el mensaje, nota que está dirigido a Viswanathan Anand Ji, no a Modi Ji. Obviamente olvidó sustituir su nombre con el del Primer Ministro. En la amargura que sale de su ordinariedad, ahora sabes que Anand fue comandado para enviar su saludo al Primer Ministro, incluso con el texto escrito para él.

El descubrimiento del mensaje de Anand es su momento Eureka: es tan tonto de su parte no tener una fiesta de cumpleaños solo porque desea que sus amigos le deseen sin un aviso o pretexto; Te das cuenta de que no deberías ser tan inseguro como para evaluar compulsivamente tu importancia para ellos cada año. Resueltas que, de ahora en adelante, serás tan descarado como Modi se trata de celebrar su cumpleaños.

Pero discernes un problema, para la celebración de Cumpleaños de Modi implica organizar donaciones de sangre y impulsos de limpieza. Los mortales ordinarios cortaron pasteles, pero Modi, el 17 de septiembre, lanzó una iniciativa que hará que el gobierno organice 10 lakh de campamentos de salud para mujeres, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre. Su gesto le impresiona a pesar de que se pregunta por qué los campamentos no se llevaron a cabo en otro momento en el año. Luego recuerdas a tu abuelo, quién te daría dinero cuando lo desees en su cumpleaños. Los patriarcas tienen un gran sentido de lo que hace que el amor y la lealtad funcionen.

Su problema es que su familia y sus amigos lo harían si tuviera que celebrar su cumpleaños invitándolos a, por ejemplo, donar sangre. Justo como el poeta Sahir Ludhianvi

Pensé que al construir el Taj Mahal para su amado emperador mogol Shah Jahan se burló del amor de los pobres, tú también crees que los deseos de cumpleaños comunes son caricaturizados cada 17 de septiembre. El miedo, como el amor, tiene muchas expresiones.

