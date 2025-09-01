Su casa estaba en el blanco del saqueo, Sri Mulyani: Perdón por mucha falta de

Yakarta, Viva – Residencia personal del Ministro de Finanzas Sri Mulyani En Yakarta, a fines de la semana pasada, se convirtió en uno de los objetivos de los residentes que llevaron a cabo manifestaciones que criticaron al gobierno y las políticas de DPR. Incluso la acción y la acción del saqueo y la destrucción en Casa El tesorero del país.

En la carga en su cuenta oficial de Instagram @smindrawatiCitado el lunes 1 de septiembre de 2025, Sri Mulyani respondió al incidente. Afirmó que la tarea del gobierno en administrar el país no es fácil.

«La tarea del estado debe llevarse a cabo con un mandato, honestidad, integridad, idoneidad y propiedad, profesional, transparente, responsable y claramente estamos prohibidos de la corrupción. Esta es un honor y, al mismo tiempo, una tarea noble extraordinaria», escribió Sri Mulyani.

«La tarea no es fácil y muy compleja, requiere sabiduría: empatía, sensibilidad a escuchar y comprender la voz de la sociedad. Porque esto se refiere al destino del pueblo indonesio y el futuro del pueblo indonesio», agregó.

También enfatizó que si había personas que no estaban satisfechas o sintieron que sus derechos constitucionales eran violados, había un mecanismo legal para poder realizar la prueba de los efectos de política emitidos por el gobierno, incluido impuesto. En comparación con la realización de acciones anarquistas.

Complejo de carretera de la residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani en Bintaro

Además de esta explicación, Sri Mulyani también se disculpó con el público por sus deficiencias al producir sus políticas como Ministro de Finanzas.

«Nos disculpamos, seguramente todavía hay muchas deficiencias. Bismillah, lo arreglamos continuamente.

Que Allah swt bendiga y proteja a Indonesia «, dijo.

Sri Mulyani también agradeció todo el apoyo que había recibido hasta ahora, especialmente al tratar con eventos que se produjeron en su residencia. «Gracias por la simpatía, la oración, las palabras de sabiduría y el apoyo moral de todas las partes para enfrentar este desastre», dijo.

«Gracias a todos los públicos en general, incluidos internautas, maestros, profesores, estudiantes, medios de comunicación, negocios de MIPYME, cooperativas, grandes empresas y todas las partes interesadas que continúan transmitiendo aportes, críticas, sátiras e incluso asesoramiento, también consejo.



La atmósfera de la casa llamó a los residentes locales como la residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani

En el futuro, Sri Mulyani invitó a todos los elementos de la nación a trabajar juntos para construir Indonesia. De modo que en el proceso de lucha no es fácil, empinado y, a menudo, peligroso, puede pasar bien.

«Como funcionario estatal, juré que dirigía la Constitución de 1945 y todas las leyes. Este no es un dominio o un gusto personal. La ley estaba preparada que involucraba al gobierno, DPR, DPD y la participación pública de una manera abierta y transparente», dijo.

«Cuidemos y construyamos a Indonesia juntos, no dañando, ardiendo, saqueando, calumniando, reproduciendo, odio, arrogancia y herir y traicionar los sentimientos del público», concluyó.