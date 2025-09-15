Su casa está saqueada, el amor kuya experimenta ataques anilajos para ser difíciles de respirar

VIVA – El hijo mayor Vas a Entonces Astrid, El amor de Kuya Revelando sobre los sentimientos que experimentó cuando se enteró del incidente de saqueo en el área de Duren Sawit de East Yakarta a fines de agosto de 2025. Cinta Kuya reveló que el 30 de agosto de 2025 lloró al leer las noticias de su casa fue saqueada por las masas.

«Abrí mi teléfono celular y vi las noticias. Vea el video por solo un segundo, inmediatamente cerré mi teléfono celular.

Mi casa había terminado en el rah. Los extranjeros entraron en mi casa, tomaron mis pertenencias y mi familia con una sonrisa amplia y feliz. Llorar. Solo puedo llorar «, escribió Cinta Kuya en su carga citada el lunes 15 de septiembre de 2025.

Además, Cinta también reveló que en ese momento entró en pánico y preocupado por la situación de sus padres, familia y gatos de su mascota. Afirmó sentirse culpa porque no estaba en Yakarta durante el incidente de saqueo en su casa.

«¿Cuál es mi situación familiar? ¿Mama Papa está a salvo? Oma Opa? ¿Tía y su familia? ¿Mi gato?

Mi pecho, dolor, dolor, estaba lejos de todos y no podía hacer nada por ellos. Mi casa se agota. La casa donde cuando era un niño filmando para construir la casa. Duele mucho «, dijo el amor de Kuya.

El hijo mayor de Uya Kuya también tuvo un ataque de ansiedad por la ansiedad y un ataque de ansiedad y dando vueltas después del incidente de saqueo en su casa. Debido al incidente, reveló su culpa porque estaba lejos de sus padres cuando ocurrió el incidente.

«Presentando demasiado y un ataque de ansiedad. Vine. Cuando mis ataques de ansiedad vine, no recuerdo por lo que pasé, solo que estaba cansado, los ojos hinchados y los mechones de cabello dispersos. Me siento inútil. No sé qué hacer. Lejos de ellos porque estaba estudiando aquí y casi me gradué de la escuela.

En el momento del incidente, el amor también era difícil contactar a sus padres. Por eso nuevamente sintió un ataque de pánico.

«Todavía no puedo contactar a mis padres en este momento. Me temo y muy preocupado. Mordí mis uñas, tirando de mechones de cabello, pecho sakut duro de respirar y temblor todo mi cuerpo», escribió.

No te detengas allí, Cinta Kuya reveló su condición de salud mental que se estaba deteriorando nuevamente el 1 de septiembre de 2025. Esto fue porque vio una serie de videos que mostraban a las masas visitando los apartamentos de sus padres en el área del sur de Yakarta.

«La situación en la que empeoró. Al ver el video de muchas personas esperando el frente del lobby del apartamento. Solo puedo rezar. Reza para que mi familia esté bien. Voy a cojear, mi cuerpo está cojeando y llorando nuevamente. Estoy mental drenado.

El mismo día, finalmente se enteró de sus padres. Aunque un poco aliviado, de hecho todavía experimentó pánico y miedo que tuvo un impacto en sus problemas digestivos.

«Por la noche recibí noticias de mis padres. Estaba feliz porque podía escuchar su voz de nuevo. Pero la situación aún no era propicio. Finalmente podía comer lentamente, pero mi estómago no podía mentir. Todavía siento náuseas debido al pánico y asustado», escribió.