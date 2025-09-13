Su casa está saqueada, ahora Eko Patrio vive al borde de Yakarta

VIVA – A finales de agosto de 2025, la Casa Política no activa del Partido Nacional del Mandato (PAN) Eko Prio fue saqueada por varios períodos. Consecuencia Saqueo el, Eko Patrio Y la familia actualmente solo se contrata en las afueras de Yakarta.

«Si bien todavía estoy contratado ahora en algún lugar de las afueras de Yakarta», dijo Eko Patrio al equipo de medios cuando se reunió en la Policía Metropolitana de Yakarta, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, relacionado con la pérdida total que experimentó y la familia debido al incidente de saqueo hace algún tiempo, Eko tampoco pudo estimarla. Porque dijo Eko, todas sus pertenencias en la casa estaban agotadas. Incluso su ropa familiar también se cultivó.

«No he calculado cuánto es la pérdida, pero todo se agota y agotarse, no queda restante. Tanto el problema de los pantalones, todos tienen hijos, no queda nada agotado y se derrite», dijo Eko.

El propio Eko afirmó haber sentido decepcionado que su casa estaba saqueada. Además, la casa fue construida a partir de los resultados de su sudor durante activo en el mundo del entretenimiento del país. Pero Eko admitió que en este momento había tratado de dejar ir el saqueo que ocurrió hace algún tiempo.

«Honestamente, este es el resultado de mi arduo trabajo de décadas, la cabeza se convierte en la pierna, las piernas se convierten en la cabeza para dar lo mejor para mi familia, la casa que he construido a partir de los resultados de mis esfuerzos. La carrera que he logrado todo este tiempo, desapareció instantáneamente esa noche, tan triste de todos modos. Pero sí, solo tome la sabiduría», dijo Eko Patrio.

Eko también afirmó que él y su esposa en el futuro cercano mirarían su casa, que era víctima de saquear varias veces.

«Dios desee, esta noche o mañana quiero ir a casa, así que no sé dependiendo de mi esposa cuando quiere ser invitado cuando», dijo.