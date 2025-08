‘Su carrera ha terminado. ¡Sin talento!

Donald Trump ha estado regodeando En las últimas semanas sobre CBS‘Decisión de cancelar Stephen Colbert y «The Late Show», y ahora está apuntando a otra de las personalidades en el aire de la red: «CBS Mornings» coanfitrión Rey gayle. El presidente de los Estados Unidos Llevó a la verdad social para regocijar un nuevo informe de The New York Post Eso afirma que el futuro de King en CBS es «turbio» como calificaciones para la disminución de las «Mornings de CBS».

«La carrera de Gayle King ha terminado», publicó Trump junto con un enlace al artículo de la publicación. «Debería haberse quedado con su creencia en Trump. Nunca tuvo el coraje de hacerlo. ¡Sin talento, sin calificaciones, sin fuerza!»

The article Trump shared to his followers reads: “CBS faces a growing dilemma over the future of mega-buck anchor Gayle King as ratings for her ‘woke’ morning show collapse — and the struggling network’s new owners vow to root out left-wing bias, The Post has learned. The ‘CBS Mornings’ co-host, one of the fading Tiffany Network’s few remaining stars, is part of a culture that has ‘dug in’ against Los intentos de los superiores para alejarse de la cobertura polarización, según fuentes con conocimiento de la situación «.

Variedad se ha comunicado con los representantes de CBS para hacer comentarios.

Trump ha librado la guerra contra CBS durante meses. Dirigió a la empresa matriz de la red, Paramount Global, y CBS News por $ 10 mil millones debido a una entrevista de «60 minutos» con Kamala Harris que alegó que fue editado engañosamente para engañar a los votantes estadounidenses durante la temporada de elecciones presidenciales de 2024. Como reportado por VariedadParamount acordó pagar a Trump $ 16 millones a fines de mayo para resolver la demanda, ya que su fusión planificada con Skydance colgó en el saldo. Tanto la compañía como los expertos legales habían dicho que la posición de Trump en la demanda era débil, pero eso no impidió que el estudio se estableciera.

Luego vino el anuncio sorpresa de CBS en julio que estaba cancelando a Stephen Colbert y toda la franquicia de «Late Show». La red citó los costos, pero la decisión provocó que muchos se preguntaran si la fusión de paramount-cielo y los constantes golpes de Colbert en Trump fueron la verdadera razón de su eliminación. Todo el tiempo, Trump usó Truth Social para celebrar la cancelación de Colbert.

En una publicación para Verdad social El 29 de julio, Trump afirmó que «todos» creen que era «el único responsable» del final de «The Late Show», una acusación que el presidente declaró «¡no es cierto!» Afirmó que la razón por la que Stephen Colbert fue cancelado se debió a «$ 50 millones de dólares al año» en pérdidas y una «pura falta de talento». Trump continuó diciendo el «aún menos talentoso» Jimmy Kimmel¿Quién presenta «Jimmy Kimmy Live!» de ABC y el «débil y muy inseguro» Jimmy Fallon de «The Tonight Show» de NBC, son los siguientes en el bloque de corte.

«Colbert se convirtió en una víctima para sí mismo, los otros dos seguirán», concluyó Trump.