Sty toma tiempo, Vanenburg es superior, Kluivert inmediatamente brilla en el equipo nacional indonesio

VIVA -El fracaso del equipo nacional indonesio U-23 entró en la ronda final de la Copa Asiática Sub-23 2026 provocó una ola de críticas al entrenador Gerard Vanenburg.

Leer también: ¡Viral! Foto de edición íntima de Sandy Walsh con los fanáticos, esta es la difícil respuesta del defensor del equipo nacional indonesio



Anteriormente no pudo traer campeón de Garuda Muda al AFF U-23 2025 que se celebró en Indonesia, el público comenzó a dudar de su capacidad para entrenar al equipo, incluso comparándolo con la figura de Shin Tae-Yong, que se consideraba más exitosa en el período anterior.

En las redes sociales, surgieron comparaciones inevitables. El nombre Shin Tae-yong es nuevamente elogiado, dado su éxito Equipo nacional U-23 avanzó a las semifinales de la Copa Asiática U-23 2024.

Leer también: La comparación inicial de la era de Shin Tae-yong y Gerald Vanenburg en el equipo nacional U-23 indonesio, dijo que el Instituto de Fútbol



Surgieron varias infografías, destacando las estadísticas del partido en la era de Vanenburg, a partir del número de victorias, objetivos totales, hasta cómo se creó el esquema de objetivos.

A través de un enfoque más completo y basado en datos, Football Institute intenta presentar una comparación objetiva entre Shin Tae-Yong y Gerard Vanenburg en el nivel U-23, y entre Shin Tae-Yong y Patrick Kluivert a nivel superior del equipo nacional.

Leer también: Estrategia de astucia iraquí, una seria amenaza para el equipo nacional indonesio



Desde 2021, Shin Tae-Yong ha sido registrado para liderar 21 partidos del equipo nacional U-23. Ganó 11 victorias y sufrió 10 derrotas sin un empate. De todos los partidos, su equipo anotó 57 goles y concedió 42 veces.

En su primer año, el entrenador surcoreano ganó dos victorias de cuatro partidos, o el 50 por ciento de la victoria, pero también registró dos derrotas.

En el evento inaugural Aff U-23, logró presentar una medalla de bronce después de ganar una pelea contra Malasia. Sin embargo, sus pasos en la calificación de la Copa Asiática U-23 deben detenerse después de ser derrotado de Australia.

Mientras tanto, Gerard Vanenburg acaba de comenzar a manejar el equipo nacional U-23 desde julio de 2025. Su debut fue bastante prometedor, cuando trajo a Garuda Muda para ganar 8-0 sobre Brunei Darussalam en el primer partido del AFF U-23 2025.

En general, Vanenburg ha liderado ocho partidos, con cuatro victorias (una de ellas a través de los penaltis), dos empates y dos derrotas. En ese período, su equipo anotó 22 goles y solo concedió nueve veces.

Estadísticamente, en su primer año, Vanenburg registró el mismo porcentaje de victoria que Sty en su primer año, eso fue del 50 por ciento. Sin embargo, se destacó en términos del número de partidos (ocho en comparación con cuatro), y registró dos sorteos que mostraron un aumento en la estabilidad del juego. Similar a Sty, Vanenburg tampoco pudo traer a su equipo para calificar para la Copa Asiática U-23.

Sin embargo, es importante registrar el contexto detrás de estas estadísticas. Durante el entrenamiento de Sty, el equipo tuvo la oportunidad de entrenar campamento en Tayikistán, un período importante para la formación del carácter del equipo y la unificación de estrategias. Mientras tanto, Vanenburg llevó a cabo sus deberes sin lujo.

La comparación también penetró con el nivel superior del equipo nacional. Shin Tae-Yong dirigió el equipo nacional senior durante casi cuatro años desde 2021. De los 60 partidos, trajo al equipo a 26 victorias, 14 empates y 20 derrotas.

En su primer año, de 15 partidos, Sty empaca el 46.7 por ciento de las victorias, el 20 por ciento de sorteo y el 33 por ciento pierde. Su mejor logro en ese momento era ser subcampeón en AFF 2022 después de ser derrotado por Tailandia en la final, así como dos victorias importantes en los clasificatorios de la Copa Asiática.

Mientras que la primera oportunidad es Sty en

2022 clasificatorios de la Copa Mundial. El escuadrón de Garuda en ese momento había sido maltratado en el Grupo G mientras estaba bajo la dirección de Simon McMenemy.

Simon McMenemy fue despedido y reemplazado por Sty. El resultado es un empate una vez y dos derrotas. Equipo nacional indonesio Debe ser eliminado de la calificación de la Copa Mundial 2026.

Mientras tanto, Patrick Kluivert, quien acaba de nombrar como entrenador del equipo nacional en enero de 2025, se enfrentó inmediatamente a un gran desafío en el partido restante de la Copa Mundial de la Copa Mundial que reemplaza a Sty.

Aunque pesado, trajo a Indonesia calificado para la cuarta ronda con dos victorias sobre China y Bahrein, y dos derrotas de Japón y Australia. Este logro también debe reconocerse como el fruto del trabajo continuo entre Sty y Kluivert.

El fundador del Football Institute, Budi Setiawan, dijo que a partir de los datos, en términos de buenos logros, Patrick Kluivert y Gerard Vanenburg en el primer año no fueron diferentes.

Dijo que no había diferencias significativas al hablar sobre porcentaje estadístico. «Pero cuando se habla de presión mental y seguidores, Patrick Kluivert debe enfrentar la presión de calificar para las 4 clasificatorias de la Copa Mundial y Gerard Vanenburg está bajo presión para calificar para la Copa Asiática U23 y los Juegos Olímpicos de 2028», dijo Budi en su declaración.

Según Budi, el éxito del entrenador requiere tiempo y proceso. Sty, por ejemplo, solo trajo al equipo nacional U-23 para calificar para la Copa Asiática en el cuarto año.

«Mientras Patrick Kluivert realmente logró que Indonesia pasara

A la ronda 4 después de tres meses designado como entrenador de equipo nacional senior «, explicó.

En cuanto a Vanenburg y Sty, no pudieron llevar al equipo nacional U23 a las finales de la Copa Asiática en su primer año. Budi agregó que el material del equipo del equipo nacional U-23 que pasó la Copa Asiática AFC U23 de la semifinal Qatar 2024 era el material de los jugadores que habían estado interactuando durante mucho tiempo con el entrenador anterior.

Dijo que, al menos desde 2021 jugadores como Ernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino y Witan Sulaiman, además de naturalizado como Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Tjoe A On y Rafael Struick han sido procesados ​​durante mucho tiempo.

con el entrenador anterior.

«Por lo tanto, no es apropiado en comparación con el equipo del equipo nacional U-23 bajo Vanenburg, que todavía está en cuestión de meses y una semana en preparación para el equipo nacional U23», explicó.

Budi enfatiza la comparación de los entrenadores del pasado y el presente no es correcto porque la situación del espacio, las condiciones y el tiempo es diferente.

«El alto crédito es digno de estar fijado a Patrick Kluivert porque fue exitoso

Traiga a Indonesia pasando a los clasificatorios de la Copa Mundial de la Ronda 4 con oponentes

Que en términos de calidad y clasificación está por encima de Indonesia sin tener una oportunidad de TC «, explicó