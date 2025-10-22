STY revela por qué Patrick Kluivert no logró llevar a la selección nacional de Indonesia al Mundial de 2026

Jacarta – Ex entrenador Selección Nacional de IndonesiaShin Tae-yong, finalmente habló sobre la causa del fracaso del plantel de Garuda en la Clasificación copa del mundo 2026.

El entrenador de 54 años cree que hay dos factores principales que hacen fracasar a Indonesia: una primera línea todavía insulsa y que a menudo no sabe aprovechar las oportunidades de oro que se le presentan.

La selección de Indonesia ciertamente no ha logrado llegar al Mundial después de sufrir dos derrotas consecutivas en el Grupo B de la cuarta ronda de clasificación.

Patrick Kluivert, ex entrenador de la selección de Indonesia Foto : Instagram/Patrick Kluivert

En el primer partido para niños de acogida Patricio Kluivert perdió 2-3 ante Arabia Saudita el jueves 9 de octubre de 2025, y fue seguido por una derrota 0-1 ante Irak el domingo 12 de octubre de 2025 temprano en la mañana WIB.

Shin Tae-yong evalúa que el desempeño de la Selección Nacional ha mejorado en comparación con años anteriores, especialmente con la presencia de jugadores como Se Romeny y una serie de nuevos talentos. Sin embargo, según él, el sector de ataque sigue siendo la mayor debilidad de Garuda.

«Tal vez lo que falta está en la primera línea. Necesitamos jugadores que sean más poderosos. Y si fueran más valientes para luchar en la primera línea, los resultados definitivamente serían diferentes», dijo Shin Tae-yong, según informó YouTube Goalpost, el miércoles 22 de octubre de 2025.

El técnico surcoreano cree que al equipo le falta potencia de ataque y valentía en los duelos decisivos ante la portería contraria. De hecho, hubo bastantes oportunidades para marcar goles, pero no se aprovecharon adecuadamente.

«En realidad, hubo una oportunidad de clasificarnos, pero no la supimos aprovechar. Eso es lo que más lamento. Aunque la oportunidad no llega dos veces», añadió.

La oportunidad de volver a la selección sigue abierta

Después de que PSSI se separara oficialmente de Patrick Kluivert, el puesto de entrenador en jefe de la selección nacional de Indonesia sigue vacante. Shin Tae-yong admitió abiertamente que estaba dispuesto a regresar, pero enfatizó que no había habido ninguna comunicación oficial por parte de PSSI.

«¿(Oferta) de Indonesia (PSSI)? No. Nunca ha habido una llamada o una oferta oficial en absoluto. Nada en absoluto», dijo.

Sin embargo, si llega la oferta, el técnico de 54 años admite que la considerará. Para STY, la selección nacional de Indonesia todavía tiene un lugar especial en su corazón.

«Si hay una oferta, por supuesto que la consideraré. Honestamente, mi corazón todavía se inclinará hacia Indonesia», dijo STY.