STY revela la causa del fracaso de Patrick Kluivert, las honestas confesiones de Rizky Ridho

Jacarta – Noticias sobre Shin Tae Yong que revela la causa del fracaso Patricio Kluivert juntos Selección Nacional de Indonesia convertirse en un objetivo para los lectores Deportes EN VIVO durante todo el jueves 23 de octubre de 2025.
También hay noticias de Rizky Ridho. El defensa de Persija Jakarta admitió su error que provocó que la selección de Indonesia perdiera 0-1 ante Irak en el partido de clasificación para el Mundial 2026 hace algún tiempo.
Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:
Alex Pastoor es llamado cobarde, mira a los seguidores de la selección de Indonesia que no pueden soportarlo
5. El portero de la selección nacional de Indonesia, Emil Audero, revela la buena noticia
El drama coreano más triste: Shin Tae-yong fracasó 3 veces en el Mundial con la selección de Indonesia
El portero de la selección de Indonesia, Emil Audero Mulyadi, traer buenas noticias. El jugador indonesio-italiano confirmó que su estado sigue mejorando y tiene grandes posibilidades de volver al campo este fin de semana con su club, el Cremonese.
4. Solía jugar KING-KING, ¡ahora pide sinceridad! El meme satírico de la selección nacional de Indonesia se vuelve viral
Carga divertida de una cuenta de fútbol, @twelveonfield, Actualmente está en el centro de atención de los internautas. después de mostrar una serie de memes satíricos sobre la última actuación de la selección nacional de Indonesia.
3. Más popular: 3 códigos duros Shin Tae-yong regresa al equipo nacional de Indonesia, Alex Pastoor, miembro de Spray DPR
La cuestión del regreso de Shin Tae-yong a la presidencia de entrenador de la selección nacional de Indonesia es cada vez más fuerte. Después de separarse a principios de 2025, ahora hay una serie de señales de que están muestra que El técnico surcoreano está dispuesto a abrir un nuevo capítulo con la plantilla de Garuda.
2. La honesta confesión de Rizky Ridho sobre los errores en el partido entre la selección de Indonesia e Irak
La selección de Indonesia ha sido oficialmente eliminada de la clasificación para el Mundial 2026 en la zona asiática. tras perder 0-1 de Irak en el partido de cuarta ronda que se celebró en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025.
1. STY revela por qué Patrick Kluivert no logró llevar a la selección nacional de Indonesia al Mundial de 2026
El ex entrenador de la selección de Indonesia, Shin Tae-yong, finalmente habló sobre las causas del fracaso Plantilla de Garuda en las Eliminatorias al Mundial 2026. El técnico de 54 años cree que hay dos factores principales que hacen fracasar a Indonesia: una línea de frente todavía insípida y que a menudo no aprovecha las oportunidades de oro que se le presentan.
Criterios para la nueva versión de entrenador de la selección nacional de Indonesia de Atep e Ismed Sofyan
Dos leyendas vivas del fútbol indonesio, Atep Rizal e Ismed Sofyan, mencionaron los principales criterios que debe tener el nuevo entrenador de la selección de Indonesia.
