STY ofrecido a los países candidatos para el Mundial 2026

Jacarta – Los rumores sobre el regreso de Shin Tae-yong como entrenador de la selección nacional de Indonesia volvieron a surgir después de que PSSI rescindiera oficialmente el contrato de Patrick Kluivert a mediados de octubre de 2025. Sin embargo, detrás de esta noticia, surgió una sorprendente confesión del ex traductor de Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo o él, éllo que reveló que al técnico le habían ofrecido un puesto por uno de los países que estarían participando en el Mundial 2026.

Lea también: Más popular: Miembro del PSSI Exco niega haber aceptado el regreso de STY, impactante confesión de Bojan Hodak



La rescisión del contrato de Kluivert se llevó a cabo antes de lo previsto inicialmente, que debía finalizar en 2027, tras los malos resultados del equipo de Garuda en la cuarta ronda de la clasificación para el Mundial de 2026. El presidente general del PSSI, Erick Thohir, afirmó que hasta el momento la federación no había abierto un proceso de búsqueda de un nuevo entrenador.

Aunque el puesto de entrenador en jefe está vacante, la voz del público a favor de que Shin Tae-yong regrese para liderar la selección nacional de Indonesia es cada vez más fuerte, y el PSSI pide que se vuelva a llamar al entrenador surcoreano. Sin embargo, según Jeje, a Shin Tae-yong en realidad no le faltaron ofertas después de ser despedido de la selección nacional de Indonesia en enero de 2025.

Lea también: Los miembros del PSSI Exco finalmente hablan sobre el regreso de Shin Tae-yong para entrenar a la selección nacional de Indonesia



En un podcast en el canal de YouTube Goal Media, Jeje reveló que varios países se habían acercado al entrenador, incluido el de Medio Oriente.



El entrenador de la selección de Indonesia, Shin Tae-yong (STY), quedó impactado.

Lea también: Endri Erawan: ¡Diez miembros del Comité Ejecutivo del PSSI coinciden en que Shin Tae-yong entrena a la selección nacional de Indonesia no está bien!



«Hubo varios países que se acercaron (Shin Tae-yong, después de ser despedido por la selección de Indonesia). Los países eran de Medio Oriente», dijo Jeje.

Incluso dijo que el país tenía grandes posibilidades de aparecer en el Mundial de 2026.

«Este equipo es un equipo que está en una buena posición. Hay equipos (apuntando a Shin Tae-yong) que están jugando en la cuarta ronda (zona Asia de clasificación para la Copa del Mundo 2026), pero también hay aquellos que se están clasificando directamente para la Copa del Mundo», continuó.

Sin embargo, Shin Tae-yong rechazó estas ofertas. Según Jeje, detrás de esta decisión hay una razón especial relacionada con la indemnización por despido del PSSI.

«Hay varias cosas posibles (por qué Shin Tae-yong no aceptó la oferta). Por lo que leí, fue por la compensación por despido (de PSSI). Hasta que no se pague, el entrenador Shin Tae-yong no puede trabajar. Puede trabajar, pero su salario se reducirá», explicó Jeje.

Después de ser expulsado de la selección de Indonesia, Shin Tae-yong dirigió el club surcoreano Ulsan HD. Sin embargo, su período de servicio sólo duró dos meses antes de que fuera despedido. En la rueda de prensa posterior a su despido, desestimó los rumores de que volvería a la selección de Indonesia.