Stunt Legends habla en el Round Top Film Festival

Las bolsas de aire están bien. Pero cuando se trata de caídas altas, a veces todo lo que necesitas para aterrizar de forma segura es una pila de cajas de cartón.

Esa fue una de las conclusiones del Festival de cine redondo superiordel panel “From the Jump: Diseñadores de especialistas de cine y televisión en conversación” en Round Top, Texas, el 9 de noviembre, que contó con los coordinadores de especialistas veteranos y directores de segunda unidad Chris O’Hara, ganador del premio Maverick Stunt Award del festival, y Vic Armstrong, quien fue honrado con un premio Lifetime Achievement Award.

“Puedes guardar una caja de cartón en el pequeño rincón de allí. [if] «Saldrá de esa cubierta y aterrizará en el callejón», dijo Armstrong. «Tienes una bolsa de aire, pero no puedes colocarla allí».

«Si golpeas el borde de una bolsa de aire, no es bueno… Vas a rodar y caer al suelo», añadió O’Hara. “Puedes golpear el borde de las cajas, si las colocas correctamente, y aún así ralentizará tu caída y hará lo que se supone que debe hacer… La regla general es que una caja de dos pies por dos pies es buena para 10 pies [of height].”

El panel también contó con Nate Boyer (ex boina verde del ejército y jugador de la NFL convertido en cineasta), Shane Habberstad (doble de riesgo, coordinador de dobles y director de segunda unidad), Crystal Hooks (experto en deportes de motor y piloto de precisión), Noelle Therese Mulligan (doble de riesgo) y Tom Struthers (coordinador de dobles y director de segunda unidad). Fue moderado por Variedad Editor Todd Longwell.

Antes del panel, O’Hara fue honrado con el premio Maverick Stunt, presentado por Variedad. Veterano de la industria durante 25 años, obtuvo un premio Taurus World Stunt al mejor director de segunda unidad/coordinador de especialistas por su trabajo en “The Fall Guy” de 2024, una comedia de acción sobre un especialista (Ryan Gosling) que va en busca de una estrella de cine desaparecida. La presentación estuvo a cargo del ganador del premio Maverick Stunt Award del año pasado, RJ Casey (“Inception”, “Dunkirk”, “Extraction 2”).

“’The Fall Guy’ simplemente lo arrasó”, dijo entusiasmado Casey. «Es una de esas películas que simplemente no puedes apagar porque no puedes esperar a ver la siguiente secuencia, el siguiente truco… Todo en esa película fue mágico».

Continuó elogiando a O’Hara por sus esfuerzos para establecer un nuevo Premio de la Academia para el diseño de acrobacias, que debutará en 2028: «Muchas generaciones de especialistas han hecho posible que las acrobacias finalmente lleguen a los Oscar, y aquí está uno de los últimos en llevar esa pelota a la zona de anotación».

En “The Fall Guy”, O’Hara y su equipo de especialistas rompieron un récord mundial Guinness con un giro de ocho vueltas y media, ejecutado por el conductor de especialistas Logan Holladay, doblando a Gosling. Superó la marca anterior de siete tiradas establecida por Adam Kirley en “Casino Royale”.

«Yo personalmente no me metí en este negocio para batir récords mundiales. Ese no es mi objetivo», dijo O’Hara, señalando que el número de rollos estaba escrito en el guión. “Dije: ‘Si podemos lograrlo, sería fantástico’. Pero creo que en Bond tenía terreno para echarle una mano, para dar rollos. Fue cuesta abajo, por lo que creó más energía para seguir adelante. Tuvimos que hacer el nuestro en una playa plana. [ground]así que no estaba seguro de si sería posible lograrlo. … Probamos dos veces en la playa, lo filmamos una vez. No salió según lo planeado. Todos estaban a salvo, pero no fue el efecto que buscábamos y tuvimos la oportunidad de hacer otro. Así que el último que ves en la película fue todo en conjunto”.

El truco era un “rollo de cañón”, que utiliza un dispositivo pirotécnico o, en este caso, neumático montado debajo del chasis, generalmente cerca del eje trasero. Cuando se activa, dispara al suelo, volcando el vehículo. Según O’Hara, el escenario de la playa para el truco fue un guiño sutil al primer tiro de cañón en pantalla, interpretado por el conductor Gary McClarty en una secuencia culminante de persecución en la playa en la película de detectives de 1974 «McQ», protagonizada por John Wayne.

El giro del cañón fue desarrollado para “McQ” por el coordinador de especialistas Hal Needham (quien luego dirigió la primera metapelícula de especialistas, “Hooper” de 1978, protagonizada por Burt Reynolds) y el especialista Ronnie Rondell. Fue una mejora con respecto al menos espectacular giro de rampa, en el que un vehículo es conducido hasta una rampa oculta y en ángulo y rueda, una técnica utilizada desde los primeros días del cine.

Armstrong, galardonado con el Lifetime Achievement Award, es un veterano de 60 años en acrobacias cuyos créditos incluyen doblar a Christopher Reeve en “Superman” (1978) y a Harrison Ford en “En busca del arca perdida” (1981), además de actuar como director de segunda unidad en una larga lista de películas, incluido un trío de películas de James Bond, “Tomorrow Never Dies” (1997), “The World Is Not Enough” (1999) y “Die Otro día” (2002). También es responsable de un avance en la tecnología de acrobacias, ganando un Premio de la Academia por logros técnicos en 1986 por su Fan Descender, un dispositivo que utiliza la resistencia del aire para controlar la alta velocidad de descenso de un especialista.

En los últimos años, gran parte de la nueva tecnología utilizada en el ámbito de las acrobacias ha sido cortesía de los artistas de efectos visuales, que emplean CGI para borrar cables de seguridad, componer elementos peligrosos como bolas de fuego y, en ocasiones, construir secuencias de acción casi por completo a partir de toda la tela digital.

«Tengo esta relación de amor y odio con los efectos visuales», dijo Armstrong. «Siempre la comparo con la morfina. La morfina en la dosis correcta para la dolencia adecuada es una absoluta bendición. Usada y abusada, es mortal. Y siento lo mismo con los efectos visuales. Usada de la manera correcta, es fantástica».

Struthers estuvo de acuerdo, pero señaló que si bien a veces ha luchado contra el uso excesivo de CGI, hay algunas acrobacias en las que habría sido prudente pedir más ayuda al departamento de efectos visuales, en particular una secuencia aérea en ‘The Dark Knight Rises’ de 2012, en la que tenía especialistas entrando y saliendo de un avión que volaba a 6,500 pies.

“Si volviera a tener esa oportunidad, probablemente haría mucho de eso en formato digital debido al elemento de peligro de cuatro personas. [jumping] «Salir de la parte trasera de un avión C-130 a 120 nudos», dijo. «No creo que quisiera tener el mismo ataque cardíaco que tuve entonces».

Es imposible tener un debate sobre la industria del entretenimiento en 2025 sin hablar de IA. Si bien muchos lo consideran como un hombre del saco digital que marcará el comienzo del fin de los tiempos, cuando se abordó el tema durante el panel de especialistas, la reacción fue sorprendentemente optimista.

«En cierto punto, no habrá razón para atropellar a un tipo con un coche», dijo Habberstad, un especialista en acrobacias de segunda generación cuya biografía señala que fue concebido en un set de filmación. “Ya hay [are] muy pocas razones. Tiene que ser algo muy específico hacer ciertas acrobacias en las que la gente pueda resultar herida. Y creo que en cierto punto, si la computadora puede hacerlo mejor y no tengo que pedirle a mi amigo que se pare frente a un auto, entonces no lo haremos”.

Variety moderó esta conversación en colaboración con Round Top Film Festival.