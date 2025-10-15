Studiocanal compra el formato de telerrealidad ‘Werewolves’ de Dreamspark a Banijay

estudiocanalla empresa detrás de “Paddington” ha adquirido “hombres lobo”, el animado formato de realidad estratégica que se basa en un juego de mesa de culto, para múltiples territorios.

Vendido por Entretenimiento Banijay“Werewolves” es a la vez un experimento social y un thriller psicológico que se desarrolla en tiempo real. Proviene de Dreamspark, un estudio de formatos sin guión.

“Werewolves” se une a la creciente cartera de formatos de próxima generación de Studiocanal y se adaptará en los principales territorios internacionales donde la compañía tiene presencia, incluidos EE. UU., Australia y Nueva Zelanda, el Reino Unido, España, Portugal, Italia, los países nórdicos, los Países Bajos, Israel, México, Brasil e India.

El popular juego de mesa del que está adaptado es “Les Loups-garous de Thiercelieux”, creado por Philippe des Pallières y Hervé Marly y publicado por Asmodee.

El formato tiene lugar en una remota aldea forestal, donde un grupo de extraños conocidos como los Aldeanos compiten para ganar un premio, mientras que escondidos entre ellos están los Hombres Lobo, un grupo secreto que conspira para eliminar a los jugadores uno por uno y robar el premio. “A medida que aumenta la tensión y surgen las sospechas, la pregunta permanece: ¿desenmascararán los aldeanos a los hombres lobo a tiempo?”, se lee en la sinopsis.

La adaptación televisiva, que se convirtió en un gran éxito en Francia en el grupo de televisión de pago Canal+ (empresa hermana de Studiocanal), fue creada y producida por Fary y Panayotis Pascot en Presque Prod, y Arnaud Chautard en JAAD Productions. Ya se ha producido una segunda temporada que se estrenará próximamente en Canal+.

Filmado en una aldea forestal especialmente construida en Francia, el centro de producción ahora está disponible para versiones internacionales a través de la red global de sellos discográficos de Banijay Entertainment.

Tras el éxito del formato francés, una adaptación alemana para ARD Mediathek alcanzó los máximos índices de audiencia. Studiocanal y Dreamspark se encargan de la distribución del formato.

Helen Greatorex, directora de adquisiciones de formatos de Banijay Entertainment, dijo: «‘Werewolves’ es uno de los formatos más populares del mercado, y representarlo es un gran logro para nosotros en Banijay Entertainment».

«Con sus orígenes en juegos de mesa de culto, una producción atmosférica ambientada en un bosque, un juego estratégico dramático y un trasfondo cinematográfico oscuro, este formato está diseñado para viajar. Complementa perfectamente nuestra oferta premium y estamos entusiasmados de escalarlo internacionalmente a través de nuestra red global de sellos», agregó.

En Studiocanal, la CCO de la compañía, Anne Chérel, dijo: «‘Werewolves’ es un concepto poderoso y distintivo con un fuerte potencial internacional, y realmente creemos en su capacidad para resonar en audiencias de todo el mundo».

Moe Bennani, director ejecutivo de Dreamspark, dijo que el formato «brindaba al público de todo el mundo la emoción de ver a los jugadores más astutos del mundo burlarse unos de otros en el legendario universo de los Hombres Lobo».

“Werewolves” es parte del proyecto de Banijay Entertainment. mipcom lista de formatos premium de terceros, junto con “Ninja Warrior”; “100” del creador de “The Masked Singer”: el formato culinario “Atype Critics”; y la serie competitiva de tejido “The Game of Wool” de Hello Halo para Channel 4.