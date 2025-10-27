Studio Blo se asocia con Chad Greulach para impulsar la IA

la india Estudio Blouna productora cinematográfica centrada en la inteligencia artificial se ha asociado con un productor de televisión Chadly más desarrollar propiedades intelectuales de entretenimiento originales utilizando tecnología de inteligencia artificial para plataformas de transmisión estadounidenses.

En la colaboración, Studio Blo y Greulach cocrearán contenido generado por IA para estudios, sellos musicales, canales y marcas. Los créditos de Greulach incluyen la producción de “Social Currency” (2023) de Netflix, donde se desempeñó como showrunner, y trabajó en series de telerrealidad como “Gene Simmons: Family Jewels” (2006) y “Criss Angel: Believe”.

La asociación se extiende a FAIMOUS, la plataforma IP de celebridades impulsada por IA de Studio Blo, que se integrará con las empresas de gestión de talentos de Hollywood como parte del acuerdo.

Studio Blo ha estado construyendo su planilla de producción de IA, incluido «Señor de la guerra», una serie de televisión generada por IA coproducida con un cineasta de renombre internacional Shekhar Kapur que explora la tecnología y la narración. Kapur también preside la junta de ética de IA del estudio.

«Nuestra colaboración con Chad marca un momento decisivo en nuestro viaje en el que India creará historias para el mundo», dijo Dipankar Mukherjee, cofundador y director ejecutivo de Studio Blo. «En Studio Blo, utilizamos nuestra tecnología patentada de IA como colaborador creativo con los mejores escritores, directores, diseñadores de producción y directores de fotografía del mundo. La experiencia global de Chad nos ayudará a crear historias centradas en la IA que sean emocionalmente ricas, visualmente convincentes y listas para audiencias de todo el mundo».

Greulach dijo que la asociación posiciona a Studio Blo en la intersección de la tecnología y la creatividad en el entretenimiento. «Dipankar y su equipo están haciendo un trabajo increíble en la narración basada en IA, no sólo experimentando, sino realmente reimaginando lo que es posible», dijo. «Juntos, nuestro objetivo es producir IP de entretenimiento de próxima generación que combinen el arte humano con la inteligencia artificial para cautivar al público en todo el mundo».