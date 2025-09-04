Street Fighter obtiene la fecha de lanzamiento de 2026 en Paramount, Legendary Deal

Supremo Fotos y Legendario Entertainment ha finalizado un nuevo acuerdo de distribución de películas en todo el mundo de varios años, que comenzará con el próximo «Luchador callejeroPelícula, ahora fechada para el próximo otoño.
Según el acuerdo de tres años, Paramount comercializará y distribuirá películas teatrales desarrolladas y producidas a nivel mundial. (El pacto excluye a China, donde el legendario East maneja todas las actividades de marketing y distribución). Las noticias de las conversaciones se rompieron el mes pasado cuando Paramount se embarcó en una juerga de negocios después de cerrar su fusión de $ 8 mil millones con paracaidismo.
«Legendary ha construido una reputación de películas ambiciosas y atractivas a nivel mundial, y estamos entusiasmados de asociarse con ellas. ‘Street Fighter’ es el comienzo perfecto para nuestra colaboración, que creemos que será fuerte y duradero», dijo Josh Greenstein, copresidente de Paramount Pictures y vicepresidente de plataformas, y Dana Goldberg, compañero de parámetro Pictures y presidenta de Parámetro Televisión, en una declaración conjunta.
Como se señaló, la primera película dentro del pacto será «Street Fighter», que legendario coprodujo con Capcom. La película, basada en la muy popular y exitosa franquicia de videojuegos, se encuentra actualmente en producción y cuenta con un elenco estrellado que incluye a Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Curtis «50 Cent» Jackson y Jason Momoa. Filmado para IMAX, «Street Fighter» se lanzará en los cines el 16 de octubre de 2026.
«Asociarse con David, Dana y Josh y sus equipos en Paramount marca un nuevo capítulo emocionante para el legendario a medida que continuamos buscando una estrategia de crecimiento diversificada, ampliando nuestra producción, construyendo nuevas franquicias y creando más películas para el público global», agregó el legendario CEO Josh Grode. «Esta asociación es una oportunidad extraordinaria, y esperamos trabajar estrechamente con Paramount en historias que cautivan e inspirarán a los espectadores de todo el mundo».
Warner Bros. continuará distribuyendo franquicias legendarias selectas, incluidas «Dune: Treir Parte», que actualmente está en producción y se lanzará para su lanzamiento en 2026, así como «Godzilla X Kong: Supernova» de 2027, entre otros.
