Streamers en vivo con canales NBC

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Docenas de canales de televisión en vivo pronto podrían desaparecer para TV de YouTube suscriptores como el transmisión El servicio continúa negociando un nuevo acuerdo con NbcuniversalLos propietarios de NBC, MSNBC, CNBC, USA Network, Bravo, NBC Sports y otros canales afiliados.

Aunque los lados pudieron atacar una extensión a corto plazo El 30 de septiembre, no está claro cuánto durará el acuerdo actual. YouTube TV fue Incapaz de llegar a un trato Con univision y otras redes de televisión de televisión, lo que significa que los suscriptores ya no tendrán acceso a univision, Galavision, UniMas, Bandamax y el canal deportivo Tudn, entre otros (el Telemundo propiedad de NBCU todavía está en el aire).

Mientras que YouTube TV finalizó un acuerdo con NBCUniversal para continuar llevando su cartera de canales, ambas partes aún están buscando llegar a un acuerdo a largo plazo para mantener los canales en el transmisor de televisión en vivo de forma permanente. Mientras tanto, hay algunas alternativas de TV de YouTube que ya llevan los canales NBC, incluidos dos streamers que ofrecen formas de transmitir los canales en línea de forma gratuita.

¿Cuáles son las mejores alternativas de TV de YouTube?

¿Preocupado por los canales NBCUniversal que dejan la televisión de YouTube? Puede registrarse en otro servicio de transmisión de TV en vivo que incluye NBC y la familia de redes NBCUniversal. Aquí hay un vistazo a algunas de las mejores alternativas de TV de YouTube.

1. DirectV

Directv Stream ofrece más de 90 canales de televisión en vivo con su paquete de «entretenimiento», que cuesta solo $ 49.99/mes En este momento como parte de una oferta especial (en comparación con $ 83 para YouTube TV). La alineación del canal de DirecTV incluye Bravo, CNBC, MSNBC, USA Network y una alimentación local de NBC, entre otros. También tiene acceso a Telemundo y Univision para transmitir en línea los canales de lenguaje español. Aún mejor: los nuevos suscriptores de DirecTV pueden comenzar con un prueba gratuita de cinco días sin compromiso.

DIRECTV – Como con todos los otros streamers en esta lista, le permita ver canales de televisión en vivo en su teléfono, tableta, computadora portátil o televisión inteligente.

2. Hulu + TV en vivo

Uno de los mejores valores en la transmisión en este momento es el Hulu + paquete de televisión en vivoLo que le brinda acceso a la biblioteca de programas de televisión y películas de Hulu, además de más de 95 canales de televisión para transmitir en vivo en línea. Las ofertas actuales del canal en vivo de Hulu incluyen la mayoría de las estaciones propiedad de NBC, además de Univision, Galavision, Tudn y más.

Hulu acaba de bajar su precio a $ 64.99/mes para sus primeros tres meses de servicio. Anteriormente se ofreció al mismo precio de $ 82.99 de YouTube TV. Además de la capacidad de ver TV en vivo en línea, su suscripción también incluye una suscripción gratuita a Disney+ y ESPN+, y el sitio de Hulu bajo demanda. Puedes probar Hulu + TV en vivo con un prueba gratuita de tres días aquí.

3. Fubo TV

Uno de nuestros servicios favoritos de transmisión de televisión en vivo es Fuboque actualmente está ofreciendo 35% de descuento en su plan baseApodado el «profesional». El plan le brinda más de 150 canales de televisión en vivo que puede transmitir en línea sin cable. Obtenga canales locales como NBC y más, más Bravo, CNBC, MSNBC, NBC Sports Now, Universo y más. También obtienes un DVR ilimitado para grabar tus programas favoritos mientras salen al aire, para que puedas verlos de nuevo a pedido más tarde.

El plan esencial de Fubo normalmente cuesta $ 84.99/mes, pero puede obtenerlo para una tarifa especial de Solo $ 54.99 ahora mismo para tu primer mes. También puede probar Fubo con una prueba gratuita de siete días aquí. Su prueba gratuita incluye DVR gratuito.

4. Sling

Sling es una alternativa de televisión de YouTube asequible, con planes A partir de solo $ 25.50/mes En este momento con las promociones actuales (un descuento del 50%). El plan Sling Blue incluye una alimentación en vivo de NBC, MSNBC, EE. UU. Y otros 40 canales que puede transmitir en línea.

El acuerdo actual entre YouTube TV y NBCUniversal se produce después de semanas de negociaciones, ya que las dos partes trabajaron para resolver disputas sobre las tarifas de transporte y los términos del contrato.