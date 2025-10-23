Streamer de TikTok de Los Ángeles baleado por agentes federales durante un intento de arresto







A Los Ángeles hombre baleado por agentes federales mientras intentaba evadir el arresto el martes por la mañana es un popular transmisor local de TikTok que documenta la actividad policial, la aplicación de las leyes de inmigración y la vida diaria del vecindario. Carlitos Ricardo Parias, de 44 años, fue acusado de agredir a un oficial federal después de que las autoridades dijeran que chocó su vehículo contra el de ellos mientras intentaban arrestarlo con una orden de inmigración. Es un ciudadano mexicano que vive ilegalmente en Estados Unidos, dijeron autoridades federales. Los agentes le dispararon en el codo durante el encuentro y permaneció en el hospital en condición estable el miércoles por la mañana. Se retrasó la comparecencia inicial ante el tribunal. Su abogado, Carlos Jurado, dijo que el hospital no le había permitido a él ni a sus familiares ver a Parias todavía. Parias llamó brevemente a Jurado el miércoles por la mañana y le dijo que los guardias lo estaban vigilando.

«Lo que queremos es verlo en persona», dijo Jurado. El hospital no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Parias es muy conocido en el barrio del sur de Los Ángeles por sus videos en español publicados en TikTok en dos cuentas con más de 340.000 seguidores combinados. Los videos en su página que datan de 2024 documentan la actividad policial, accidentes automovilísticos e incendios, así como la elaboración de tortillas, paisajes mexicanos, días de lluvia en Los Ángeles y animales. Este año, las imágenes también se han centrado en manifestaciones contra la aplicación de la ley de inmigración y arrestos por parte de las autoridades federales de deportación. Parias es uno de los muchos usuarios de redes sociales que publican sobre redadas y arrestos de inmigrantes en todo el sur de California, y a menudo transmiten información en tiempo real para alertar a los miembros de la comunidad. La oficina del concejal de la ciudad de Los Ángeles, Curren Price, reconoció recientemente a Parias por sus informes. También compartió información sobre los servicios de la ciudad, como programas de asistencia alimentaria y obsequios de juguetes, dijo José Ugarte, jefe de personal de Price. «La gente tiene miedo de ir a ciertas zonas», dijo Ugarte. «Nos dimos cuenta de que Richard estaba dando muchas noticias a muchos de nuestros residentes».

Agentes federales vigilaban el barrio de Parias la mañana del martes porque tenían un control administrativo de inmigración. orden de arresto para él, según una denuncia penal publicada por la oficina del fiscal federal interino Bill Essayli. Cuando Parias salió de su casa y se subió al auto, los agentes lo siguieron y lo encerraron con sus vehículos. Parias condujo su automóvil hacia adelante y hacia atrás, chocando contra vehículos policiales, según la denuncia. Un agente intentó romper la ventana del lado del conductor del automóvil y, finalmente, al menos un oficial abrió fuego. Un alguacil adjunto de los Estados Unidos que ayudó en el arresto recibió un impacto de bala en la mano. Era la segunda vez que las autoridades federales intentaban arrestar a Parias, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional. No respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre si había una orden de deportación para Parias o si había sido deportado anteriormente. Jurado, su abogado, dijo que no tenía detalles sobre interacciones previas entre Parias y funcionarios federales. Ugarte y sus defensores dijeron que Parias tuvo un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 13 de junio cuando estaba documentando su actividad. Un vídeo publicado en otro cuenta de tiktok Muestra a un hombre identificado como Parias con un chaleco «press» sentado en el suelo agarrándose la pierna.

Ugarte dijo que Parias le dijo que lo habían empujado y que tenía que ir al hospital. Un video en la página de Parias de septiembre muestra una camioneta blanca parcialmente bloqueada por dos vehículos con una canción sobre migrantes del cantante guatemalteco Ricardo Arjona sonando de fondo. Otro vídeo de la escena advierte a los seguidores que tengan cuidado al ver «cómo los agentes fronterizos pasan a nuestra gente de un coche a otro». La semana pasada, otro vídeo en su página muestra a la policía registrando un automóvil estacionado al costado de una carretera cerca de un edificio cubierto de graffiti. El narrador explica que las autoridades encontraron muerta en el interior lo que parece ser una persona sin hogar. Dice que informa desde Los Ángeles, «donde la suerte y la muerte van de la mano». Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, dijo que los informes independientes de los miembros de la comunidad son esenciales mientras los agentes de inmigración se despliegan por toda la región realizando arrestos. «Es otro ejemplo de cómo el tipo de liderazgo en la calle está eclipsando el liderazgo de las personas en posiciones de poder, ya sea en el gobierno municipal o en los medios de comunicación», dijo Newman. «Están sirviendo increíblemente al interés público».

