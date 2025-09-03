Streameast apagado en la incursión de piratería: las autoridades se apoderan de los dominios, el equipo

ROTURA, Ruta: La «notoria red de piratería» que llevaba corrientes ilegales de juegos en vivo de la NFL, NBA, MLB y más, se ha cerrado, según una organización de antipiratería de los Estados Unidos.

MPA-La coalición de antipiracería Alianza para la creatividad y el entretenimiento (ACE) anunció el cierre de Streameast y sus 80 nombres de dominio de Internet asociados en colaboración con las autoridades egipcias. El año pasado, Streameast tuvo más de 1.600 millones de visitas, según ACE, lo que lo convierte en la operación de transmisión deportiva en vivo más grande del mundo. Sus sitios promediaron más de 136 millones de visitas mensuales, dijo la organización.

Según ACE, todos los sitios antiguos de Streameast serán redirigidos a los Página «Mira legalmente».

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley egipcios asaltaron las oficinas de Streameast y confiscaron tres computadoras portátiles y cuatro teléfonos inteligentes solían operar los sitios, así como 10 tarjetas de visa que tenían alrededor de $ 123,000 en total, así como alrededor de $ 200,000 en billeteras de criptografía, según ACE. Las autoridades también encontraron que los operadores crearon una compañía Shell en los Emiratos Árabes Unidos para canalizar los ingresos publicitarios de los sitios. El cierre siguió a una investigación desde julio de 2024 hasta junio de 2025; Dos hombres fueron arrestados y detenidos bajo sospecha de infracción de derechos de autor en El-Sheikh Zaid en la gobernación de Giza de Egipto a fines del mes pasado, según Ace.

Streameast y sus dominios relacionados ofrecieron a los usuarios acceso a sitios de piratería específicos del deporte para deportes estadounidenses, incluidos los sitios no autorizados de la NFL, la NBA, la NHL, las Grandes Ligas y las Grandes Ligas, así como los sitios no autorizados para el boxeo de pago por visión, los deportes de artes y motores marciales mixtos, incluidas Formula 1 y MotoGp. Además, los sitios de piratería proporcionaron acceso no autorizado a los partidos de las principales ligas de fútbol de Europa, incluida la Premier League de Inglaterra, la Liga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania, la Ligera de la Ligue 1 de Francia y la Liga de la Conferencia de la Europa de Portugal, junto con el acceso a la Liga de Clubes de UEFA (Liga de la Liga de la Europa y la Liga de la Conferencia de Europa y la Europa, y la Liga de la Conferencia de Europa, y la Liga de la Conferencia de Europa), y la Liga de la Conferencia de Europa y la Europa, y la Liga de la Conferencia de Europa, y la Liga de la Conferencia de la Europa, y otros). Copa Mundial de la FIFA, UEFA Euro y UEFA Nations League y Conmebole Copa América.

El tráfico del sitio a los diversos dominios se originó principalmente en los Estados Unidos, así como en Canadá, el Reino Unido, Filipinas y Alemania, dijo Ace.

«Hoy, Ace obtuvo una victoria rotunda en su lucha para detectar, disuadir y desmantelar a los perpetradores criminales de la piratería digital: derribando la plataforma deportiva en vivo más grande en vivo en cualquier lugar», dijo Charles Rivkin, presidente de ACE y presidente y CEO del MPA. «Con esta acción histórica, hemos puesto más puntos en el tablero para ligas deportivas, compañías de entretenimiento y fanáticos de todo el mundo, y nuestra alianza global permanecerá en el campo siempre que sea necesario para identificar y apuntar a los anillos de piratería más grandes en todo el mundo».

Agregó Larissa Knapp, EVP y director de protección de contenido para el MPA: «Esta acción desmanteló rápidamente lo que alguna vez fue la operación de transmisión deportiva ilegal más grande del mundo, y aplaudo a las autoridades egipcias por su asociación. Es una prueba adicional de que ninguna red de piratería está fuera del alcance de la aplicación global coordinada».

Dazn, una compañía que ofrece una transmisión de deportes legítimos fuera de los Estados Unidos en los acuerdos con las principales ligas, vitoreó el cierre de Streameast. «El desmantelamiento de Streameast es una gran victoria para todos los que invierten y se basan en el ecosistema deportivo en vivo», dijo Ed McCarthy, director de operaciones de Dazn Group, en un comunicado. «Esta operación criminal estaba desviando el valor de los deportes en todos los niveles y poniendo a los fanáticos en todo el mundo en riesgo. Elogiamos a las autoridades egipcias y ACE por su acción en reducir la operación de transmisión deportiva ilegal más grande del mundo».