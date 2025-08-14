Stranger Things Creators Duffer Brothers Salga de Netflix para Paramount Deal

En el ecosistema de acuerdos de Hollywood, a menudo suceden cosas más extrañas, como Matt y Ross Duffer mudando de Netflix para un nuevo trato general en rico en Supremo.

El Hermanos dufferLos creadores del Juggernaut de Netflix «Stranger Things», están en negociaciones avanzadas para crear exclusivamente cine y televisión, con énfasis en las películas de la tienda, en el estudio Legacy que acaba de asumir el paracaidismo de David Ellison. El movimiento reuniría a los Duffers con Cindy Holland, el nuevo jefe de transmisión de Paramount, que hizo verdes «Stranger Things» en Netflix. La pareja también trabajaría con Josh Greenstein y Dana Goldberg, quienes comparten deberes creativos de cine y series.

Los representantes de los Duffers no tuvieron comentarios inmediatos. Un portavoz de Paramount no respondió inmediatamente las solicitudes de comentarios.

Los Duffers todavía tienen negocios considerables con Netflix a través de su compañía de producción Upside Down Pictures (un guiño a la dimensión alternativa fantasmagórica que alimenta la historia en «Stranger Things»), dirigida por la producción de socio Hilary Leavitt. Han completado la producción en dos nuevas series que debutarán en el streamer en 2026: la serie de aventuras «The Boroughs» con Bill Pullman, Geena Davis, Alfre Woodard y Alfred Molina; Y la serie de terror de relación «Something Muy Bad va a suceder» con Jennifer Jason Leigh. Una vista previa de la próxima precuela animada «Stranger Things: Tales del ’85» Proyectado en el Festival Annecy 2025 en junio. Y después de la quinta y última temporada de «Stranger Things», que se estrena en noviembre, se espera que los hermanos monten una serie spin-off de acción en vivo aún no anunciada.

Antes de que «Stranger Things» los convirtiera en nombres conocidos, la carrera de los Duffers casi se estancó antes de que pudiera comenzar, cuando Warner Bros. se sentó en su debut como director, el thriller post-apocalíptico «Oculto», durante años después de haberlo hecho, finalmente lo arrojó al mercado VOD. M. Night Shyamalan, sin embargo, le gustó tanto su guión para la película que los contrató como escritores en su serie Fox 2015 «Wayward Pines».

Su guión piloto para lo que se convirtió en «Stranger Things» fue rechazado por casi todas las redes de la industria, hasta que las 21 vueltas de Shawn Levy entraron a bordo y vendieron el espectáculo a Netflix. La primera temporada, para la cual los Duffers dirigieron seis de los ocho episodios, se convirtió en una sensación instantánea cuando debutó en julio de 2016: el primer exitoso programa de su Streamer sin un creador de marca o tema. La cuarta temporada del programa se convirtió en la serie de idiomas ingleses más vistos de Netflix cuando debutó en 2022.