‘Stranger Things 5’ recibe críticas bombardeadas por el episodio de salida del armario de Will

“Cosas más extrañas”ha sido criticado después del lanzamiento el 25 de diciembre de la Temporada 5 Vol. 2.

Los episodios recientes han arrastrado el puntaje de Rotten Tomatoes de la temporada impulsado por los fanáticos desde los 70 hasta el 56%, una marcada disminución con respecto a las temporadas anteriores del programa. (Como referencia, el Popcornmeter de la temporada 4 se sitúa en 89%, la temporada 3 en 86%, la temporada 2 en 90% y la temporada 1 en 96%).

Una campaña de reacción pareció encenderse después del penúltimo episodio de la serie de Netflix, «The Bridge», que presenta una escena en la que Will Byers (Noah Schnapp) se declara gay ante sus amigos. El largo monólogo se produjo mientras la pandilla Hawkins se preparaba para enfrentar a Vecna, el gran mal del Upside Down. “The Bridge” es ahora el episodio con la calificación más baja de “Stranger Things” en IMDb, con una puntuación de 5,4 sobre 10. (Es el único episodio por debajo de 7,8, y la mayoría oscila entre 8,6 y 9,2). Más de 96.000 usuarios revisaron “The Bridge” en IMDb, mientras que la mayoría de los demás episodios de esta temporada han sido calificados por menos de 50.000 personas.

Elon Musk, que a menudo se queja de que las películas y los programas de televisión «despertan», dijo que «la cultura está cambiando» en respuesta a una publicación en X que afirmaba que los fanáticos estaban «criticando a un personaje por declararse homosexual».

«Es completamente innecesario y obligado para el público que sólo quiere disfrutar de algo de ciencia ficción básica». almizcle escribió.

El bombardeo de reseñas por parte del llamado “fandom tóxico” no es nada nuevo. Los actores de grandes franquicias (desde “Star Wars” hasta “El señor de los anillos: Los anillos del poder” y “Bridgerton”) han tenido que luchar durante mucho tiempo contra torrentes de racismo, sexismo y homofobia en las redes sociales. Los estudios de Hollywood incluso han lanzado pruebas de grupos focales especializados y han comenzado a capacitar a sus actores en un campo de entrenamiento de redes sociales para adelantarse.

Aún así, muchos espectadores de “Stranger Things” aclararon que no tenían ningún problema con la sexualidad de Will, a la que se ha aludido desde la primera temporada. Más bien, criticaron la exposición torpe del programa, la trama lenta y la escritura a medias.

Variedad La principal crítica de televisión, Alison Herman, por su parte, argumentó que el programa se negó a “enriquecer a sus personajes a medida que envejecen” y “sigue siendo principalmente un pastiche, tan endeudado con arquetipos heredados (científico loco, matón reformado) y referencias (The Clash, Peanut Butter Boppers) que su principal impacto cultural proviene de elementos extratextuales como el casting y el ascenso de Netflix”.

Daniel D’Addario, VariedadEl corresponsal principal de Will escribió que el discurso de Will «toca una fibra sensible», ya que refleja el proceso de salida del armario del propio actor Schnapp. De su columna: «Este, un personaje fundamental que se sincera sobre su homosexualidad en una serie tan masiva como ‘Stranger Things’, se siente sísmico y, curiosamente, como la culminación de un viaje muy largo».

en un entrevista sobre el episodiochasquido dijo Variedad Estaba “llorando” cuando leyó por primera vez la escena, que filmó durante casi 24 horas. «El elenco fue muy amable. Nunca olvidaré el apoyo que me brindaron ese día y lo respetuosos y generosos que fueron conmigo», dijo.

El episodio final de “Stranger Things” se estrena en Netflix y en los cines el 31 de diciembre.