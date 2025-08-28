‘Strange New Worlds’ ‘Patton Oswalt se desglosa jugando a un vulcano sexy

Alerta de spoiler: No sigas leyendo si no has visto «Star Trek: Strange New Worlds«Temporada 3, episodio 8 titulado» Cuatro vulcanos y medio «

El episodio de esta semana de «Star Trek: Strange New Worlds» entra en todas las cosas Vulcan de alguna manera hilarante e inesperada.

Para comenzar las cosas, la empresa se debe a la costa, durante la cual el número uno (Rebecca Romijn) planea permanecer en el barco, más sobre eso más adelante. Pero antes de que puedan llegar al planeta donde se va a ocurrir la costa, se llevan a una situación de emergencia.

En pocas palabras, los vulcanos ayudaron a una sociedad previa a la guerra antes del establecimiento de la Federación. Ahora, esa sociedad necesita urgentemente apoyo técnico o enfrentarán un desastre cataclísmico. Como los vulcanos son los únicos extraterrestres que esta sociedad reconocerá sin violar la directiva principal, Spock (Ethan Peck) acepta liderar un equipo que consiste en Pike (Anson Mount), La’an (Christina Chong), la capilla (Jess Bush) y Uhura (Celia Rose Gooding).

El plan es usar una fórmula alienígena para convertir a los otros cuatro temporalmente en vulcanos, durante el cual deciden seguir recordando a Spock que solo es medio vulcano. Pero cuando llega el momento de que los cuatro vulcanos recién minados se vuelvan de vuelta, las cosas no funcionan del todo y deciden permanecer vulcanos de forma permanente.

A medida que su nuevo enfoque lógico comienza a usarse en la tripulación, Spock y los demás determinan que si pueden acceder a sus compatriotas Katra humana (el Vulcano equivalente al alma), pueden convencerlos de que vuelvan a la normalidad. Resulta que la razón por la que el número uno quería evitar la licencia de la costa es porque el planeta de salida de la costa estaba muy cerca de la casa de su ex amante, un vulcano que es un experto en Katras.

Ingresar Patton Oswalt Como Doug, un vulcano con un lado artístico. Él y el número uno comparten algún tipo de química loca e irresistible que lo hace para que no puedan mantener sus manos alejadas entre sí. En una entrevista con VariedadOswalt habló sobre cómo era jugar contra Peck y Romijn en la cámara.

«Ethan es un actor tan increíble, y Rebecca es tan floja y real en las escenas», dijo. «Fue muy divertido jugar porque soy una vulcan muy rígida y controlada, y ella es muy apasionada. Así que eso fue muy divertido».

Oswalt, quien pudo mantener sus oídos vulcanos del set, admite que no es el mayor fanático de «Star Trek» del mundo, pero disfrutó la oportunidad de aparecer en la pantalla en la franquicia.

«‘Star Trek’ siempre fue esto que estaba en el fondo para mí», dijo. «Vi ‘Star Wars’ cuando tenía siete años, y ese tipo de frito de mi cerebro, así que ‘Star Trek’ realmente no aterrizó conmigo como hasta que vi las películas. No fue hasta ‘Wrath of Khan’ que realmente realmente me metí en eso».

«Y el conjunto es un conjunto práctico de 360 ​​grados», continuó Oswalt. «Puedes caminar en él. Puedes bajar por los pasillos, los pasillos, a las otras habitaciones. Es bastante sorprendente. Se siente como el asombro abrumador que sentirías en una nave espacial».

En esencia, «Star Trek» siempre ha sido un drama sobre las interacciones de la humanidad con otras especies y situaciones peligrosas entre las estrellas. Pero algunos de los mejores momentos/episodios en la historia de «Star Trek» son sin duda los que se inclinan más cómicos.

Como un comediante consumado, Oswalt rompió por qué siente que la comedia en «Star Trek» ha soportado tan bien como lo ha hecho.

«Los humanos todavía siempre estarán cometiendo errores y cometiendo cosas tontas y teniendo que disculparse por ello, por lo que no rehuyeron eso», dijo. «Entendieron mucho que la humanidad es falible y hace cosas tontas todo el tiempo. Y creo que esa es probablemente una de las razones por las que vincula a las personas con el programa y las cautivan tanto como es, estás observando cómo los humanos actuarán en el futuro y, de alguna manera, no actuarán muy diferentes a la forma en que actuamos. Y eso es algo reconfortante».