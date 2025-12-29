‘Straight Circle’ de Oscar Hudson trasciende los defectos a través de la abstracción

Desde su título, Óscar HudsonEl divertido debut “Círculo recto» evoca rarezas paradójicas, que el escritor y director superpone a su inexpresiva sátira sobre el nacionalismo y las fronteras geográficas. Una historia de dos soldados enemigos que patrullan una frontera militarizada desde el interior de un puesto de avanzada común, la premisa ficticia de la película se transforma gradualmente y, eventualmente, trasciende las deficiencias de su amplio alcance político cuanto más se inclina hacia la abstracción.

La película llega con fuerza, presentando el frágil alto el fuego entre sus naciones del desierto en guerra (aunque sin nombre) a través de un inteligente prólogo en pantalla dividida durante sus primeros cinco minutos. En medio de la pompa y las circunstancias, los líderes a ambos lados de una valla desvencijada celebran una ceremonia, interrumpiéndose inadvertidamente unos a otros a través de la retroalimentación del micrófono, mientras las imágenes en duelo, cada una con sus propios movimientos nerviosos de cámara en mano y una sincronización de color única, una cálida y otra fría, intercambian lugares y temas. Esta floritura irónica estetiza el punto que Hudson recalca hasta la saciedad a lo largo de 109 minutos, con distintos grados de éxito: estas naciones, a pesar de sus diferentes vestimentas y tradiciones militares, también pueden ser una y la misma.

Aunque consistentemente divertido, “Straight Circle” alcanza su máxima expresión cuando literaliza la línea borrosa entre fronteras a través de este enfoque visual doble, aunque solo toma esta forma durante unos minutos más cerca del final. Sin embargo, mientras tanto, Hudson todavía juega trucos seductores, comenzando con su casting. El foco de la historia es, en su mayor parte, un par de soldados con lealtades, puntos de vista e ideologías opuestas. Uno de ellos, un hombre calvo, con gafas y lleno de fervor patriotero, viste una gran boina negra y un uniforme blanco, y realiza un vistoso saludo gestual que le valió a sus compatriotas el epíteto de “bofetadas”. El otro, un civil andrajoso y barbudo de la reserva militar de su país, está menos entusiasmado y a menudo se quita su uniforme verde militar y su fez de estilo otomano para fumar cigarrillos y descansar al sol. Sin embargo, lo que los espectadores tal vez no se den cuenta al principio es que estos personajes son interpretados por los hermanos gemelos de la vida real Elliott y Luke Tittensor (famosos por “La Casa del Dragón”) respectivamente, lo que le da a los sucesos sardónicos de la película una calidad asombrosa.

Los países inventados en cuestión no parecen importar, lo que constituye un arma de doble filo. Por un lado, permite a los personajes claramente ingleses de la película dejar claro de inmediato el punto global de Hudson acerca de cómo, más allá de nuestros detalles más externos y bulliciosos, las personas son todas iguales y simplemente debemos llevarnos bien. Políticamente, “Straight Circle” tiende a funcionar como una calcomanía de “Coexistir” en el parachoques, sin todas las especificidades, hasta que las comparaciones con el mundo real comienzan a dañarlo. Una historia como ésta seguramente traerá a la mente equivalentes existentes, ya sea la frontera ceremonial de Wagah entre India y Pakistán, o la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, o numerosas disputas fronterizas en curso en todo el mundo, que surgen no sólo de especificidades sociales y geopolíticas, sino de una historia del imperialismo occidental y, en algunos casos, específicamente del imperialismo británico. La producción británica de la película, y su cineasta británico, no pueden evitar ocupar una gran parte del espacio negativo de la película, lo que genera preguntas sobre quién y qué exactamente está siendo satirizado (o quizás patrocinado) en esta historia de naciones desérticas en guerra.

Sin embargo, a pesar de la mirada de la película rayando en lo orientalista, “Straight Circle” se desengancha lenta pero seguramente de todas las formas de la realidad, y se convierte en un estudio mucho más absurdo y antropológico cuando una tormenta de polvo que se avecina desorienta a los personajes y a los espectadores por igual. Más allá de cierto punto, ambos lados de la frontera se vuelven idénticos, justo cuando las líneas físicas y psicológicas entre ambos patrulleros comienzan a desdibujarse, lo que resulta en un drama sorprendentemente conmovedor a través de anécdotas personales, salpicadas de surrealismo e interpretadas con entusiasmo emocional por sus hermanos protagonistas, mientras profundizan en lo que persigue y motiva a cada personaje. La película se vuelve aún más atractiva gracias a los entusiastas cuernos del compositor Maxwell Sterling y las vívidas texturas del ambiente árido del director de fotografía Christopher Ripley, que arraigan incluso los acontecimientos más extravagantes de la película en una realidad visceral.

Cuanto menos realista parece la película (en un sentido geopolítico), más humana se vuelve. Este es quizás el mayor juego de manos de Hudson y transforma las debilidades iniciales de “Straight Circle” en sus fortalezas más entretenidas. Es probable que nadie que vea la película obtenga una comprensión más profunda del conflicto militar, pero, eventualmente, hay una psicología maravillosa en la historia, expresada a través de florituras fugaces que se extrañan profundamente una vez que se dejan de lado. Quizás debería haber sido más extraño de lo que ya es, pero para empezar es un giro audaz y marca un primer capítulo apropiado para Hudson, en lo que seguramente será una carrera interesante.