Storyboard Media, Sambaqui Cultural Associng en Camilo Becerra Pic

Sambaqui Cultural, con sede en Brasil, ha abordado el «cielo que pinta» («El Cielo que Pintamos»), el último de ChileCamilo Becerra. Se une Storyboard MediaLo que también colaboró ​​con Becerra en su última película, «Tal vez es cierto lo que dicen sobre nosotros».

«Tal vez es verdad …» World se estrenó en el Festival de San Sebastián el año pasado, y ahora está transmitiendo un video principal después de una carrera de festivales que incluía a Göteborg, Chicago y La Habana.

«El cielo que pinta» sigue a tres hermanos adolescentes con problemas Ana (15), Matías (16) e Iggy (16), mientras se ocupan de los desafíos de la juventud, el trauma y el tabú. Varido por el dolor compartido y un anhelo de escapar de sus realidades, Ana e Iggy forman una conexión poderosa que encamina una relación apasionada pero dañina, una que deja heridas profundas y duraderas. Años más tarde, se reúnen en busca de Matías y la oportunidad de recuperar la inocencia que una vez compartieron, solo para descubrir que el tiempo ha reestructurado todo más allá del reconocimiento. Los papeles principales serán interpretados por las próximas estrellas chilenas Clemente Rodríguez («El Conde») y Octavio Bernasconi («La Jauria»).

«Realmente aprecié la perspectiva conceptual de Camilo Becerra en su película anterior» Quizás lo que dicen sobre nosotros es cierto «y estaba muy interesado en la idea de unir fuerzas para producir su nuevo proyecto», dijo Joana Nin de Sambaqui Cultural.

«Estamos experimentando un gran momento para el cine en Brasil. Sambaqui Cultural ha crecido significativamente en los últimos años. Es un buen momento para las colaboraciones internacionales, por lo que estoy muy feliz de finalizar este acuerdo de coproducción con los medios de guión de guiones gráficos aquí en el Festival San Sebastián», agregó.

Además de producir, NIN ha dirigido una serie de documentales y largometrajes, dirigido por el ganador del Río Festival de Cine «Captive Hearts». Su compañero cultural de Sambaqui, los créditos de Ade Muri, incluyen la fábrica de Fabric «No pagaremos nada» y Double Dad. «

«En Storyboard Media, hemos consolidado en los últimos años un modelo de producción destinado a conectar el talento latinoamericano con el público global. Este es un momento notable para impulsar las coproducciones internacionales y expandir nuestras asociaciones estratégicas», dijo Carlos Nuñez, cofundador de los medios de historial junto a Gabriela Sandoval.

Agregó: «Estamos encantados de sellar este acuerdo de coproducción con Sambaqui Cultural, trayendo un socio clave de un territorio tan importante como Brasil. En este sentido, el Festival de Cine de San Sebastián es una plataforma vital para construir puentes entre América Latina y Europa y mostrar historias con profundidad artística y potencial comercial más allá de nuestras bordes».

Se unieron a Becerra El cabello de las comunicaciones como coproductores en mayo pasado.

Ambientada en Santiago de fines de la década de 1990, la película teje una historia íntima sobre la mayoría de edad con una fuerte reflexión sobre el legado autoritario y neoliberal de Chile. Becerra, conocido por explorar temas de ruptura social y familiar, gira sobre sus propias experiencias adolescentes para elaborar un retrato crudo y contemplativo de la juventud en el límite.

La última noticia llega cuando Chile continúa superando su peso en festivales y mercados de todo el mundo. Su presencia en San Sebastián está dirigida por Cannes una mirada determinada El ganador «The Mysterious Gaze of the Flamingo», y «Swim to Me» («Limpia») de Dominga Sotomayor, ambos compitiendo en la barra lateral Horizontes Latinos del festival, «Swim» abriendo la principal barra lateral. Otras dos fotos también compiten en la barra lateral: «Cuerpo Celeste» de Nayra Ilic Garcia y Venecia mejor ganador del guión «La hiedra» Coproducido por Clara Larraín de Clara Films de Chile.

Storyboard Media se encuentra entre los diversos delegados de Chile que incluyen al galardonado productor Giancarlo Nasi, cuyas películas de Quijote produjeron «The Mysterious Gaze of the Flamingo», La sumisión de Chile a los Oscary quien también participa en el Foro de coproducción documental Lau Haizetara de San Sebastian con «Mariana X BHP».

Otros participantes chilenos en el foro de coproducción son Araucaria Cine, que trae «sublime pacto» de Ignacio Juricic, en la ficción de San Sebastian Foro de coproducción; La película El OTro de Marianne Mayer-Beckh con el largometraje animado «Winnipeg Seeds of Hope» y Axolotl con «Do Do Not Me Die Alone» de Renan Flumian, otro título de foro de coproducción.

Entre las obras chilenas en progreso están «La plaga interminable» («La Plaga Sin Fin»), una película de ficción de fantasía de Cristobal Leon y Joaquin Cociña. La coproducción de varios países está dirigida por las películas Catalina Vergara de Globo Rojo de Chile. Otro contendiente del foro de coproducción es la película de imágenes de archivo «El Atletismo y El Amor» de Alejandra Moffat, también producida por Vergara.