Story Syndicate lanza un fondo de acciones multimillonario para documentos

Sindicato de historiasLa productora con sede en Nueva York fundada por la pareja de documentales Dan Cogan y Liz Garbus, ganadora de un Oscar y un Emmy, está lanzando un fondo de capital multimillonario para películas y series de no ficción.

Los tres primeros proyectos financiados por el fondo se encuentran actualmente en producción. Son “Master Thief” de Paul Solet, que se centra en Sean Murphy, el fanático de los New England Patriots condenado por robar los anillos del Super Bowl de los New York Giants de Eli Manning en 2008; “Saget” de Don Argott y Sheena M. Joyce, sobre el querido padre televisivo Bob Saget; y “Beverly & Dereck” de Alex Holmes, sobre los cineastas visionarios y conservacionistas de la vida silvestre Beverly y Dereck Joubert, cuyo trabajo ayudó a inspirar “El Rey León”.

Story Syndicate producirá las tres películas, con Dan Cogan y Jon Bardin como productores y Liz Garbus y Tommy Coriale como productores ejecutivos.

Story Syndicate se lanzó en 2019 y se convirtió en un actor poderoso en el espacio documental en todas las plataformas principales. Los proyectos recientes incluyen “Number One on the Call Sheet” de Apple TV, “Solo Travelling With Tracee Ellis Ross” de Roku y la serie de Netflix “Harry & Meghan” y “Gone Girls: The Long Island Serial Killer”.

El fondo de ocho cifras está financiado por inversores privados y se utilizará para respaldar de tres a cuatro documentales y/o series cada año con viabilidad comercial.

«Queremos que Story Syndicate sea la primera opción para directores, productores y titulares de propiedad intelectual que buscan un socio que se destaque en contar historias importantes y culturalmente relevantes que también abran nuevos caminos creativos», dijeron Cogan y Garbus en una declaración conjunta. «No solo tenemos los conocimientos de producción, la profunda experiencia y las relaciones para hacer esto al más alto nivel, sino que ahora también tenemos el capital para hacerlo de forma independiente. Estamos entusiasmados de poner todo esto a trabajar en nombre de historias innegables, artesanos que desafían el género y principales titulares de derechos, con nuestra lista inicial representando las diversas narrativas que combinan el atractivo comercial con la ambición creativa y la asunción de riesgos».

El fondo de capital representa una especie de regreso a sus raíces para Cogan, quien fundó y dirigió el principal financista de documentales Impact Partners durante 13 años. Bajo la dirección de Cogan, las producciones de Impact Partners incluyeron las ganadoras del Premio de la Academia «Icarus» y «The Cove», y la película nominada al Oscar «How to Survive a Plague». Cogan también trabajó en «El Apolo», «La reina de Versalles», «¿No serás mi vecino?» y “Allen v. Farrow” durante su mandato en Impact Partners.

El fondo de capital Story Syndicate permanece activamente abierto a proyectos sin guión en todas las etapas para financiar y producir.

Proyectos de Story Syndicate Equity Fund:

“Maestro ladrón”

Dirigida por Paul Solet y producida por Glen Zipper, Sean Stuart, Paul Solet, Dan Cogan y Jon Bardin y con la producción ejecutiva de Eli Manning para Ten Till Productions.

«Dulce»

Dirigida por Don Argott y Sheena M. Joyce (Taylor Swift: The Eras Tour | The End of an Era, Kelce) y producida por Story Syndicate, Revue Studios y 9.14 Pictures

“Beverly y Derek”

Dirigida por Alex Holmes (“Maiden”), con Dogwoof y Story Syndicate.