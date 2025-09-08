Story House Partners para filmar el debut Film ‘St. George ‘en Montana

Story House PartnersLa sucursal de producción con sede en Montana de Story House Inc., comenzará la producción en su primer largometraje en octubre. Titulado «St. George«, La película es un drama familiar escrito y dirigido por Andrew Pastides.

La película se centrará en dos hermanos que lidian con el dolor a raíz de la muerte de su hermana. Uno de los hermanos tiene síndrome de Down, y el otro hermano se convierte en su cuidador como su miembro de la familia más cercano. Sin embargo, cuando el novio de su difunta hermana vuelve a entrar en sus vidas, las cosas empeoran, obligando a ambos hermanos a enfrentar sus defectos familiares de frente.

«St. George» se desarrolló con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down para garantizar la representación auténtica de sus caracteres neurodivergentes y ampliar las conversaciones sobre la comunidad. Pastides dijo en un comunicado: «Me atraen las áreas grises: el espacio donde la tragedia y el humor se superponen, donde coexisten el amor y la pérdida. Con ‘St. George’, quería explorar cómo el silencio alrededor del grief nos deja sin equipar el amor por completo, y cómo la resiliencia toma diferentes formas en diferentes familias, especialmente dentro de la comunidad neurodivergente».

La película se filmará en el lugar en Missoula, Mont., Trayendo la producción a Mountain West de acuerdo con la inversión de Story House Partners en la industria cinematográfica de la región. Además de la película, Story House Inc. está desarrollando un campus de estudio de 47 acres en Missoula, así como una comunidad de 240 acres en Sheridan, Wyo., Apodado Story House Village.

Al trabajar con los legisladores para desarrollar Story House Montana, la compañía espera construir un ecosistema de producción en una parte desatendida de los Estados Unidos, donde se han vacilado otros proyectos a gran escala.

El cofundador y director creativo de Story House, James Brown III, agregó: «Es increíblemente significativo que ‘St. George’ es el primer largometraje de Story House Partners. Para lanzar nuestro viaje de producción con una historia, este poderoso se siente como un honor y una responsabilidad, se nos ha confiado en algo profundamente humano, y me brinda mucho alegría compartirlo con el mundo «.

«St. George» es producido por Sean Patrick Higgins, James Brown III y Matt Lauria, y es disparado por Bianca Butti.