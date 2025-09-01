Stoner y Rossi hacen la paz, Vespa officina 8 precios





Yakarta, Viva – El domingo 31 de agosto de 2025, Viva Automotive Presentar una serie de noticias interesantes que le llamaron la atención de los entusiastas de los automóviles. Desde la reconciliación de la leyenda de MotoGP hasta el lanzamiento Vespa Edición especial, aquí está el artículo más popular que debe ver.

Casey Stoner y Valentino Rossi Finalmente hizo las paces con un momento de cálidos abrazos en el MotoGP austriaco, marcando el final de su legendaria rivalidad. Stoner reveló que el tiempo había curado viejas heridas, permitiéndoles respetarse mutuamente como compañeros leyendas. Leer más.

PT Piaggio Indonesia lanzó Vespa Officina 8, una edición especial de Sprint y GTV con un diseño azul industrial inspirado en el legendario taller de Piaggio. Esta colección viene con detalles premium, como asientos de estilo negro mate y estilo clásico. Leer más.

La leyenda de MotoGP Giacomo Agostini decidió no dar consejos directos a Pecco Bagnaia para que el corredor se centró sin presión. La temporada 2025 es un desafío difícil para Bagnaia, que tiene dificultades con su moto GP25. Leer más.

