Stock stock tipo de shell de gasolina en todas las estaciones de gasolina

Yakarta, Viva – Las noticias impactantes vinieron de la red de la estación de servicio Caparazón en Indonesia. En la actualidad, todas las estaciones de gasolina no tienen stock de combustible de gasolina, como shell súper, shell v-power y shell v-power nitro+.

Según los anuncios oficiales en el sitio web de Shell Indonesia, visto por Viva Automotive el martes 7 de octubre de 2025, Bbm El tipo temporal de gasolina no está disponible hasta que el tiempo sea incierto. Shell transmitió una disculpa por los inconvenientes experimentados por los clientes leales.

Shell Indonesia explicó que estaban coordinando con el gobierno y las partes interesadas relacionadas. Este esfuerzo se hizo para que el suministro de combustible tipo gasolina pudiera volver a la normalidad lo antes posible.

En su declaración, Shell enfatizó que la disponibilidad de productos de combustible debe cumplir con los estándares de seguridad para la calidad de combustible operativa y global. Esta es una prioridad superior antes de que la gasolina vuelva a circular por toda la red de la estación de servicio.

A pesar de que el stock de gasolina está vacío, las estaciones de gasolina continúan operando para satisfacer las necesidades de otros clientes. Los tipos de BBM diesel, como Shell V-Power Diesel, todavía están disponibles en varios puntos.

Además de los servicios de combustible, otras instalaciones como Shell Select, el taller de la estación de servicio Shell y la recarga de Shell continúan operando normalmente. Los clientes aún pueden disfrutar de los servicios que no son BBM mientras esperan la disponibilidad de gasolina nuevamente.

Shell también apeló a los clientes que monitoreen las actualizaciones de información a través de sus canales oficiales. La última información se entregará a través de sitios web, servicio al cliente, aplicaciones de Shell Asia y las redes sociales oficiales de Shell Indonesia.

Esta condición ciertamente tiene un impacto en los usuarios de vehículos motorizados que generalmente confían en Shell BBM. Muchos automovilistas afirman tener dificultades para encontrar combustibles alternativos con especificaciones similares.

Algunos usuarios en las redes sociales expresaron sus esperanzas de que el suministro se recupere pronto. Evalúan la calidad del combustible de Shell se sabe que es superior y eficiente, por lo que perder existencias es una noticia bastante sorprendente.

Shell prometió continuar proporcionando actualizaciones regularmente hasta que la condición volviera a la normalidad. Se aconseja a las personas que sean pacientes y continúen utilizando combustibles alternativos disponibles en el mercado por un tiempo.