Stock de combustible de concha vacía, bahlil: pertamina que se fortalecerá

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil lahadalia Hablando del fenómeno de la escasez de combustible (BBM) en la estación de llenado de combustible público (Gasolinera) Privado. Según él, el país responsable de las necesidades de la comunidad, incluida BBM.

Leer también: La inversión en el sector manufacturero es la mayor absorción de mano de obra



Por lo tanto, Bahlil enfatizó que el gobierno aumentará la oferta de combustible para la comunidad a través de Pertamina.

«Quiero decir que las vidas de muchas personas están controladas por el estado. Entonces, Pertamina, fortaleceremos», dijo Bahlil a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: El stock de BBM de Shell vuelve a estar vacío en varias estaciones de servicio de Yakarta





Presidente del Partido Golkar Bahlil Lahadalia en Palu, Central Sulawesi

El presidente del Partido Golkar agregó que el gobierno central había distribuido la cuota de suministro de combustible a la compañía de gestión de la estación de servicio de la compañía en la misma cantidad que el año pasado.

Leer también: El viceministro TODOTUA alienta a los estudiantes a prepararse para el oro de Indonesia 2045



Continuó, cada compañía de gestión de estaciones de gas privada también dijo que recibió una cuota adicional por un valor del 10 por ciento del suministro de combustible.

«Quiero decir que todas las empresas privadas han recibido cuotas, importaciones, que son las mismas que 2024, más el 10 por ciento», dijo.

Varios productos de combustible en las estaciones de servicio Caparazón Indonesia está vacía el miércoles. El director y director gerente de Shell Indonesia en Moburity Indonesia, Ingrid Siburian, dijo que los productos de combustible se referían a incluir Shell Super, Shell V-Power y Shell V-Power Nitro+.

«Shell Indonesia quiere informar que los productos Shell Super, Shell V-Power y Shell V-Power Nitro+ Shell no están disponibles en varias redes públicas de la estación de llenado de combustible o estaciones de gasolina para tiempos inciertos», dijo en un comunicado oficial.

Sin embargo, Inggrid asegura que las estaciones de gasolina continúen sirviendo a los clientes con productos diesel V-Power BBM Shell y otros servicios. Incluyendo, dijo, shell select, shell recarga, taller y lubricantes de shell.

También dijo que la compañía continuará actualizando la información relacionada con la disponibilidad de productos de combustible en la red de estaciones de gas Shell. Para conocer esta información, los clientes pueden acceder al enlace www.shell.co.id/kakervi-bbm.

Hasta ahora, Shell Indonesia también continúa esforzándose por garantizar la distribución suave y el suministro de productos de combustible en su red de la estación de servicio.

«Continuamos coordinando con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) de la República de Indonesia para garantizar la disponibilidad de productos de combustible en la red de la estación de gas Shell. Nos disculpamos por las molestias que ocurrieron», explicó.

Para obtener información, una serie de estaciones de llenado de combustible público de Shell (SPBU) en Yakarta nuevamente experimentaron un vacío para el stock de combustible (BBM) para ciertos tipos. Esta condición se queja de los usuarios del vehículo que están acostumbrados a llenar con variantes de combustible de alto octano.

En la estación de servicio de Antasari de Shell, South Yakarta, los oficiales revelaron que solo el tipo de súper caparazón todavía está disponible.

«Solo hay súper, V-Power está vacío. Está vacío desde el lunes», dijo un oficial a Viva Automotive, miércoles 27 de agosto de 2025.

Mientras tanto, en la estación de servicio Shell Rawamangun, East Yakarta, ocurrió una situación similar. V-Power tipo BBM no está disponible por más tiempo.

«V-Power ha estado vacío desde la semana pasada, no sé cuándo hay más acciones», dijo el oficial que era reacio a poner su nombre.

El vacío de BBM en la estación de servicio Shell no es la primera vez que sucede. Unos meses antes, también se informó que varias estaciones de gasolina en el área metropolitana de Yakarta se quedaron sin existencias. En ese momento, incluso casi todas las variantes de BBM, incluidos V-Power, Shell Super y Diesel, no estaban disponibles durante varios días.

Shell Indonesia a través del director presidente y director gerente de movilidad, Ingrid Siburian, explicó que la escasez fue causada por limitaciones en la adquisición y distribución del suministro. Sin embargo, las estaciones de servicio continúan operando proporcionando otros servicios, como Shell Select y Workshop.

El gobierno también había intervenido en responder a la escasez. El viceministro de Energía y los Recursos Minerales (ESDM) Yuliot Tanjung enfatizó que las estaciones de servicio privadas, incluida Shell, realmente han embolsado los permisos de importación de combustible, pero la distribución aún enfrenta una serie de obstáculos técnicos.

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales junto con BPH Migas en ese momento afirmó estar coordinando para garantizar que los suministros pudieran ser inmediatamente normales.