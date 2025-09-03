Stock de alimentos de Pramono Jamin en Yakarta Safe hasta octubre, se les pide a los residentes que no compren en pánico

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung garantía de disponibilidad caldo de alimentos en Yakarta está a salvo hasta finales de octubre de 2025.

Pramono también le pidió al público que no realice compras excesivas o compra de pánico.

Dijo que el suministro de alimentos, especialmente el arroz no madium, era suficiente para satisfacer las necesidades de los residentes de Yakarta.

«El primero es en realidad para la comida de Yakarta, especialmente para las personas que generalmente no son arroz premium, hasta que finales de octubre está disponible», dijo Pramono a periodistas en el Ayuntamiento de DKI Jakarta, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Aun así, Pramono reconoció escasez Arroz premium en varios puntos. Según él, está siendo manejado por el gobierno provincial de DKI Jakarta.

«Que al monitorear hay una escasez de arroz premium, esto es que ahora estamos manejando», dijo.

Pramono es optimista de que el problema se puede resolver de inmediato. Espera que la distribución de arroz en el capital pueda volver a la normalidad en el futuro cercano.

«Esperemos que en un futuro cercano pueda (terminado)», dijo Pramono.

Hizo hincapié en que la escasez que ocurrió no fue causada por completo por una reducción de suministro. Mencionó la presencia de comportamiento de compra de pánico que desencadenó desequilibrios en el mercado.

Pramono luego instó al público a mantener la calma y comprar suficientes necesidades. Pidió a los residentes que no acumularan los productos básicos porque podían exacerbar la escasez.

«Le pido que ahora se normalice de inmediato», concluyó Pramono.