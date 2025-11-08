STIK Polri impulsa la revitalización de la IA y alienta a la Polri a ser más predictiva y humana

Jacarta – Facultad de Ciencias Policía (CONTACTO) Lemdiklat policia nacional continúa fortaleciendo su papel estratégico en el apoyo a la transformación institucional de la Policía Nacional hacia una era más digital modernoreceptivo y justo.

Uno de los pasos concretos que se están implementando actualmente es la revitalización de la función de Inteligencia Artificial (AI) reforzar las medidas preventivas y preventivas en el ámbito de la seguridad y el orden público (Seguridad Pública).

«Al enfrentar la dinámica del crimen moderno y la creciente complejidad social, la Policía Nacional debe no sólo ser reactiva en la aplicación de la ley, sino también ser capaz de adoptar un enfoque predictivo y humanista», dijo el profesor principal de STIK Lemdiklat Polri, el comisario de policía Slamet Riyadi, citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

Según él, el uso de tecnología de inteligencia artificial es un paso estratégico para acelerar la detección temprana, analizar patrones de alteraciones de la Seguridad y el Orden Público, así como apoyar la toma de decisiones basadas en datos e investigaciones científicas.

«La política de revitalización de la función de IA en STIK tiene como objetivo crear un ecosistema académico y operativo integrado entre educación, investigación y política policial. De esta manera, STIK actúa como un laboratorio intelectual para la Policía Nacional que desarrolla investigaciones e innovaciones políticas basadas en tecnología», dijo Slamet.

Dijo que en el proyecto de política, STIK llevó a cabo un análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas) para mapear las fortalezas y desafíos de la implementación de la digitalización dentro de la Policía Nacional.

Kombes Slamet enfatizó que se espera que este programa de revitalización de la IA convierta a STIK en un centro de excelencia para la investigación de políticas policiales basadas en datos y la inteligencia artificial.

«Este paso no sólo aumenta la eficacia de las funciones preventivas y preventivas de la Policía Nacional, sino que también se convierte en un modelo para el desarrollo de una ‘vigilancia policial inteligente’ que está en línea con la dirección del desarrollo nacional hacia una ‘gobernanza inteligente’.

«También se espera que la aplicación de la IA en la función de Seguridad Pública pueda fortalecer la confianza del público en la Policía Nacional, al presentar una fuerza policial profesional, transparente y orientada hacia los valores humanos», dijo.

«Con el apoyo de todos los elementos de educación, investigación y cooperación interinstitucional, la Policía Nacional se compromete a seguir innovando en la creación de un sistema de orden y seguridad propicio, moderno y humanista», reiteró.