Steven Yeun nombró al 7º homenajeado anual de beneficios de Chuseok

Steven Yeun ha sido nombrado homenajeado del séptimo beneficio anual de Chuseok de Gyopo.

Al actor nominado al Oscar recibirá el premio el 5 de octubre en Los Ángeles. Gyopo organiza programas gratuitos de artes y cultura en Los Ángeles. Explora las artes y la cultura coreana diaspórica para hablar sobre cuestiones sociales, políticas e históricas más amplias.

Los homenajeados anteriores del beneficio de Chuseok incluyen a los chefs Mina Park y Kwang Uh de «Baroo», Cathy Park Hong y el actor Randall Park.

Yoon Ju Ellie Lee, presidente del comité directivo de Gyopo, dijo: “La condena, creatividad, audacia de Steven Yeun

y el cuidado como actor, productor, angeleno y coreano diaspórico encarnan algunos de los más importantes

Valores que guían el trabajo de Gyopo. Su arte y su consideración nos inspiran: los personajes y roles que ha dado forma a su propia personalidad abren muchos portales en las complejidades de la experiencia diaspórica. También ha traído dimensionalidad a las películas y la televisión que se ocupan de problemas destacados en la raza en Estados Unidos como ‘Nope’, ‘Minari’ y ‘Beef’.

El evento será organizado por el curador Mia Locks y el productor de televisión Samie Kim Falvey, y emitido por Podcaster Suchin Pak.

Todos los ingresos del beneficio se dirigen a la programación pública gratuita de Gyopo y financian el año.

Misión de la organización de generar discursos progresivos, críticos, interseccionales e intergeneracionales

y alianzas comunitarias entre los productores culturales y profesionales del arte coreanos diaspóricos.

El beneficio anual se lleva a cabo a principios de octubre, que marca el Holiday Holiday Chuseok de Corea Harvest Moon. Anuncia el comienzo del otoño y es un momento de unirse para celebrar la abundancia, expresar gratitud y fortalecer los lazos de solidaridad.

Yeun también es conocido por sus papeles en «Mickey 17» y «Beef». Como se anunció anteriormenteel actor se unió al elenco de Fotos de paramount y Nickelodeon Las películas «The Legend of Aang: The Last Avatar».