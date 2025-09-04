Steven Weber de Chicago Med si Dean es el padre del bebé de Hannah

Cuando «Chicago Med«Temporada 10 envuelta en mayo, terminó con una gran pregunta: ¿quién es el padre del bebé de Hannah (Jessy Schram)? Mientras parecía que estaba en camino de decirle a su ex, el Dr. Ripley (Luke Mitchell), que estaba embarazada, la final se desvaneció con ella presentando el Dean Archer ((Steven Weber) puerta en su lugar.

Con el debut de la temporada 11 en menos de un mes, la cuestión de quién es el padre permanece, aunque Weber continúa insinuando que Archer es, a pesar del hecho de que nunca hemos visto a Hannah y Dean Kiss.

«Hay un grado de ambigüedad que es una especie de truco de escritor en cierto sentido», dijo Weber sobre ese final durante un panel reciente en Austin, Texas. «No creo que sea algo honesto. Es un poco una broma interpretar a una audiencia que sea expectante y que quieran ciertas cosas. Tengo que decir que está bastante claro, en este momento, que soy el padre».

En la temporada 10, Allen MacDonald asumió el cargo de showrunner Y ha sido «instrumental» para cambiar la narración de historias, explicó Weber. «[He’s] Darle al programa más textura y un enfoque humano más específico para los personajes, menos jabón, lo que no es malo en sí mismo, pero querían adoptar un enfoque diferente «, dijo Weber.» Parte de eso era trazar un arco entre Hannah y Dean que era un poco más realista, menos sentimental. Sin embargo, parece que se conectaron en algún momento clave a principios de la temporada, y él podría ser un papá o Zaddy, como dicen los niños «.

Si bien están en diferentes posiciones de poder en el trabajo y casi 20 años de distancia, «es perfectamente legal y moral» si quieren estar juntos, agregó. «Pero es posible que no tomemos ese camino. Quiero decir, los escritores han demostrado que pueden tomar expectativas y voltearlas y hacerlas más complejas y matizadas. Estamos bastante seguros de que eso es lo que también van a hacer con esto, porque la audiencia es más inteligente que los estudios les dan crédito por ser».

De hecho, «la esperanza es que no se vuelve perezosa, amorosa y sentimental. Debería ser difícil, especialmente para estos dos personajes», agregó.

«Chicago Med», producido por Universal Content Productions y Wolf Entertainment, se estrena el 1 de octubre a las 8 pm en NBC.