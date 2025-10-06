‘Steven Universo’ Rebecca Sugar para dirigir, escriba Moomins Animated Pic

Amado alrededor del mundo en libros, tiras de dibujos animados, series de televisión y películas, la Moominas están llegando a la pantalla grande. Los personajes de Moomin y Annapurna anunciaron hoy que están dando vida a las criaturas en una característica para ser dirigidas y escritas por Rebecca Sugar («Steven Universe»). Es la primera película de Moomin producida en los Estados Unidos

Julia Pistor, que estaba detrás de las características animadas, incluidas las películas de «The SpongeBob Squarepants» y las películas de «The Rugrats», producirán.

Los Moomins, creados por el artista y escritor finlandés Tove Jansson durante la Segunda Guerra Mundial, son trolls gentiles y rotundos que viven en Moominvalley, un lugar mágico donde las aventuras siempre esperan a la vuelta de la esquina y los valores de la amistad, la valentía y el respeto están siempre presentes.

Los libros de Moomins, en los que se basa la película, se han publicado en más de 60 idiomas, con adaptaciones de televisión en 120 países. Una tira cómica «Moomin» dibujada por Jansson fue sindicada en 40 países.

«Estamos encantados de asociarnos con la talentosa Rebecca Sugar y Annapurna por esta nueva película de hitos. Estamos emocionados de ver cómo este equipo consumado reinterpretará las queridas historias de Moomin y que sean descubiertas y redescubiertas por viejos y nuevos fanáticos», dijo Roleff Kråkström, CEO de los personajes de Moomin.

«Nos sentimos honrados de llevar la visión atemporal de Tove Jansson a la gran pantalla», dijeron Robert Baird y Andrew Millstein, copresidentes de Annapurna Animation, que vio éxito con «Nimona» en 2023. «Junto con Rebecca y Julia, no podemos esperar para introducir estos personajes amados, y el humor, el corazón y el espíritu subversivo a su trabajo, a las nuevas audiencias». »

Sugar es un animador, director, guionista, productor, cantante y compositor mejor conocido como el creador de la serie galardonada «Steven Universo», nominada por Glaad y Peabody «y el musical animado» Steven Universo: The Movie «se emitieron en una red de dibujos animados a críticas rave. Recientemente lanzó su nuevo álbum, «Lonely Magic».

Rebecca Sugar está representado por UTA y Fourth Wall.