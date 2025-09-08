Steven Tyler contiene las lágrimas en los VMA emocionales Ozzy Ozzy Osbourne Tribute

¿Cómo sigues un homenaje mega-All-Star como el inimitable? Ozzy Osbourne recibió en Inglaterra en julio? Los VMA eligieron sus puntos alistando un par de cantantes adecuados y que abarcan la generación-Aerosmith’s Steven Tyler y arma joven británica Yungblud – y centrándose en tres hits.

El homenaje comenzó con un video del hijo de Osbourne, Jack, rodeado por cuatro de los nietos de Ozzy, diciendo: «Lo sé con certeza [this tribute] lo haría increíblemente feliz «. Y luego los cinco miembros de la familia se unieron para gritar: «Y en palabras de nuestro papá,» ¡Vamos locos! »

Yungblud canalizó a Ozzy con un poder impresionante, especialmente en la canción de apertura, «Crazy Train». Pero después de tocar la mayor parte de la canción, la banda cambió de Gears, moviéndose hacia la única canción Black Sabbath interpretada durante el tributo, la balada de 1972 «Changes». La canción pasó naturalmente al inevitable Closer, «Mama I’m Coming Home», que contó con una actuación estelar de Tyler, de 77 años, acompañado por el guitarrista de Aerosmith Joe Perry. Yungblud se unió a la pareja en la parte delantera del escenario para el coro final, mientras que Perry se quitó un solo.

El cantante de Black Sabbath murió a los 76 años el 22 de julio, solo unas semanas después de su presentación final en el concierto de «Back to the Begin to the Begins» en su natal Birmingham, Reino Unido, se había estado recuperando de varias cirugías espinales, así como en su batalla en curso con la enfermedad de Parkinson.

Después de la muerte de Osbourne, Aerosmith dijo en un comunicado que estaban «desconsolados» al escuchar sobre el fallecimiento de «nuestro hermano en rock, Ozzy Osbourne. Una voz que cambió de música para siempre «.

Yungblud presentó sus respetos sobre una publicación que destacó la tutoría que recibió de Osbourne. Publicó fotos del momento en que Yungblud le presentó a Osbourne un collar cruzado que había hecho a medida, devolviendo un gesto, ya que Osbourne le había regalado previamente una pieza similar de joyería del cuello. Osbourne también apareció en el video musical «The Funeral» de Yungblud junto a su esposa, Sharon, en septiembre de 2022.

El 2025 MTV VMAOrganizado por LL Cool J, tiene una alineación de rendimiento apilada que también incluye a Sabrina Carpenter, Sombr, Alex Warren, J Balvin con DJ Snake, Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll, Conan Gray y Tate McRae, entre otros.