Steven Spielberg sorprende en el estreno de Hamnet en Londres y elogia a Chloé Zhao

Steven Spielberg hizo una aparición sorpresa en el Festival de Cine de Londres estreno de “de Chloé Zhao”Hamnet” el sábado por la noche, elogiando a la directora por su última película.

La audiencia en el Royal Festival Hall estalló en vítores cuando Spielberg subió al escenario y explicó cómo conoció a Zhao en una cena para directores nominados al Oscar el año después de que ella ganara el premio por “Nomadland” en 2020. “Nos hicimos amigos y almorzamos juntos en Amblin y estoy asombrado por ella, ya sabes”, dijo Spielberg.

«Realmente creo que la Tierra tiene un latido. Es un ciclo sísmico de 24 horas al día, 7 días a la semana, y todos nosotros estamos conectados a este latido que ocurre justo bajo nuestros pies. Pero Chloé Zhao está conectada a él de una manera profunda porque es de donde proviene su arte», continuó la legendaria directora. «Es lo que trae al set todos los días, es lo que unge y comparte con su elenco todos los días. Y realmente creo que cuando veas ‘Hamnet’, podrás sentir el latido sísmico de la tierra gracias a Chloé Zhao».

Spielberg es productor del drama histórico, que cuenta la “poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la eterna obra maestra de Shakespeare, ‘Hamlet’”, según la sinopsis de la película. Pablo Mescal interpreta a William Shakespeare con Jessie Buckley como su esposa, Agnes.

“Hamnet” se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Telluride el mes pasado, donde causó un gran revuelo y provocó rumores sobre los Oscar, y ganó el premio People’s Choice Award en TIFF. En Variedadla reseñaEl crítico principal de cine Peter Debruge escribió que la película es «tan emocionalmente cruda que a veces resulta casi insoportable».

“Jessie Buckley ofrece una actuación heroica como Agnes, la esposa de Shakespeare y madre de sus hijos (aunque tal como se presenta, podría ser la madre de todos nosotros), el espíritu arraigado y casi chamánico obligado a aceptar la muerte de su hijo, Hamnet”, continúa la reseña. «Mientras tanto, Paul Mescal interpreta a Shakespeare, quien vierte su dolor en «la obra danesa», pero tanto el actor como el personaje quedan eclipsados ​​por los elementos femeninos de esta historia».

“Hamnet” recibirá un estreno limitado en cines en EE. UU. y Canadá de la mano de Focus Features a partir del 27 de noviembre antes de expandirse ampliamente el 12 de diciembre. Se estrenará en el Reino Unido el 9 de enero a través de Universal Pictures.