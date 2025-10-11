Steven Spielberg sorprende en el estreno de Hamnet en Londres y elogia a Chloé Zhao

Steven Spielberg hizo una aparición sorpresa en el Festival de Cine de Londres estreno de “de Chloé Zhao”Hamnet” el sábado por la noche, elogiando a la directora por su última película.
La audiencia en el Royal Festival Hall estalló en vítores cuando Spielberg subió al escenario y explicó cómo conoció a Zhao en una cena para directores nominados al Oscar el año después de que ella ganara el premio por “Nomadland” en 2020. “Nos hicimos amigos y almorzamos juntos en Amblin y estoy asombrado por ella, ya sabes”, dijo Spielberg.
«Realmente creo que la Tierra tiene un latido. Es un ciclo sísmico de 24 horas al día, 7 días a la semana, y todos nosotros estamos conectados a este latido que ocurre justo bajo nuestros pies. Pero Chloé Zhao está conectada a él de una manera profunda porque es de donde proviene su arte», continuó la legendaria directora. «Es lo que trae al set todos los días, es lo que unge y comparte con su elenco todos los días. Y realmente creo que cuando veas ‘Hamnet’, podrás sentir el latido sísmico de la tierra gracias a Chloé Zhao».
Spielberg es productor del drama histórico, que cuenta la “poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la eterna obra maestra de Shakespeare, ‘Hamlet’”, según la sinopsis de la película. Pablo Mescal interpreta a William Shakespeare con Jessie Buckley como su esposa, Agnes.
“Hamnet” se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Telluride el mes pasado, donde causó un gran revuelo y provocó rumores sobre los Oscar, y ganó el premio People’s Choice Award en TIFF. En Variedadla reseñaEl crítico principal de cine Peter Debruge escribió que la película es «tan emocionalmente cruda que a veces resulta casi insoportable».
“Jessie Buckley ofrece una actuación heroica como Agnes, la esposa de Shakespeare y madre de sus hijos (aunque tal como se presenta, podría ser la madre de todos nosotros), el espíritu arraigado y casi chamánico obligado a aceptar la muerte de su hijo, Hamnet”, continúa la reseña. «Mientras tanto, Paul Mescal interpreta a Shakespeare, quien vierte su dolor en «la obra danesa», pero tanto el actor como el personaje quedan eclipsados por los elementos femeninos de esta historia».
“Hamnet” recibirá un estreno limitado en cines en EE. UU. y Canadá de la mano de Focus Features a partir del 27 de noviembre antes de expandirse ampliamente el 12 de diciembre. Se estrenará en el Reino Unido el 9 de enero a través de Universal Pictures.