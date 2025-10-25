Steven Soderbergh ‘no disfrutó’ ocultando ‘La caza de Ben Solo’

Steven Soderbergh está hablando de su deshecho”guerra de las galaxias«Película, «La caza de Ben Solo».

Después de la aspirante a estrella Adán conductor reveló el proyecto En una entrevista con AP el lunes, el director de “Ocean’s Eleven” llevó a BlueSky para escribir que “no disfrutó” ocultar el proyecto a los fanáticos, pero enfatizó la importancia de mantenerlo en secreto.

“Para que conste, no disfruté mentir sobre la existencia de ‘LA CAZA DE BEN SOLO’, pero realmente tenía que permanecer en secreto… ¡hasta ahora!” Soderbergh escribió el lunes.

El viernes, añadió: «Además, tras la situación de ‘HFBS’, le pregunté a Kathy Kennedy si LFL alguna vez había entregado un guión de película terminado para que Disney le diera luz verde y lo rechazaron. Ella dijo que no, que era la primera vez».

“La caza de Ben Solo” iba a tener lugar después de los acontecimientos de “El ascenso de Skywalker” y habría seguido a Kylo Ren de Driver, también conocido como Ben Solo, en una búsqueda de redención. Driver calificó la película no realizada como «uno de los proyectos más geniales» en los que jamás haya participado.

Soderbergh había dicho anteriormente a la AP sobre el desarrollo de «La caza de Ben Solo»: «Realmente disfruté haciendo la película en mi cabeza. Sólo lamento que los fans no puedan verla».

El viernes, Collider informó que un grupo de fanáticos de “Star Wars” pagado por un avión remolcando una pancarta que decía “Salven ‘La caza de Ben Solo’” para sobrevolar los estudios Walt Disney en Burbank, California. Un reportero del medio pudo tomar fotos del truco mientras se encuentra en el lugar.