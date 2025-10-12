Steve Young no se detiene ante la situación del QB de los 49ers

El 49ers de San Francisco Tienen una situación de mariscal de campo entre manos con la aparición de Mac Jones durante la ausencia de Brock Purdy debido a su lesión.

Jones viene de completar 33 de 49 pases para 342 yardas y dos touchdowns en la victoria de los 49ers en la Semana 5 sobre los Rams de Los Ángeles. Además, con Purdy lidiando con una lesión desde la victoria de la Semana 1 contra los Halcones Marinos de SeattleJones ha intervenido sin problemas, logrando tres de las cuatro victorias de San Francisco. hasta ahora esta temporada.

Purdy regresó en la Semana 4 contra el jaguares de jacksonvillepero el equipo sufrió su única derrota. La aparición de Jones está generando discusiones sobre una posible controversia sobre el mariscal de campo de San Francisco.

Sin embargo, la leyenda de los 49ers, Steve Young, no está de acuerdo con ese tema de debate.

“Simplemente me niego a permitir que el dilema, la tensión creativa y la abundancia de la situación (dos muchachos jugando un gran fútbol para nosotros) se vuelvan negativos para mí”. Young dijo en una aparición reciente en 95.7 The Game.. «No puedes convertirlo en algo tóxico o transaccional en el que me vas a hacer elegir a alguien y hacer que alguien sea un poco…

«No lo haré. Creo que ese es el desafío que Kyle tiene en el futuro. Es semana tras semana. Si alguien tiene un juego terrible, lo hace aún más intenso. Si todos siguen jugando bien, lo hace más fácil».

Los 49ers podrán manejar la situación del QB

Además, Young cree que los 49ers tienen el cuerpo técnico y la directiva que no permitirán que este debate sobre mariscales de campo se extienda más allá de lo esperado. wen realidad no lo es, y Deja que el ruido exterior penetre en el vestuario.

“Tiene que ser manejado muy bien, y así será, con Mac y Brock. Ni siquiera me preocupo por eso», añadió Young. «Creo que será manejado muy bien con juan [Lynch] y kyle [Shanahan]; Tengo mucha confianza en eso; Te garantizo que las bases de fans son simplemente… Es Va a ser salvaje, en el sentido positivo, porque quienquiera que esté en el campo está jugando bastante bien, y eso es algo bueno.

«Me niego a caer en la trampa de descubrir por qué esto es algo terrible. Al final, esto no es terrible para los 49ers: tenemos mariscales de campo jugando muy bien. Eso no puede ser cierto».

Steve Young no está solo con su opinión sobre el QB de los 49ers

Además, Young no es la única persona que no está de acuerdo con el debate sobre la controversia sobre los mariscales de campo. El presentador de medios deportivos Jim Rome no cree en la idea de una controversia sobre el mariscal de campo de los 49ers. Añade que San Francisco es auna posición fuerte con sus mariscales de campo.

«Es lo opuesto a una controversia sobre el mariscal de campo», Roma dijo en la edición del 3 de octubre de “The Jim Rome Show.” “(…) Yo no lo veo así. ¿Sabes qué es eso? Esa no es una controversia sobre mariscales de campo. Lo que es eso, es todo lo contrario. Es una gran situación de mariscal de campo.

«Lo que tienen es un suplente barato y de calidad en quien creen, que encaja perfectamente en el sistema, que ya ha ganado tres juegos seguidos. Y compite a muerte, es muy duro y sus compañeros responden a él. Lo aman y son Brock. Entonces, ¿cómo es esto un problema? Me parece lo opuesto a un problema».