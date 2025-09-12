Steve Spagnuolo de los Chiefs se pone a uno mismo para las decisiones de la Semana 1

Es seguro decir el Jefes de Kansas City‘La temporada 2025-26 no comenzó la forma en que esperaban. En lugar de iniciar una campaña de venganza en una nota alta, la defensa de Steve Spagnuolo fue estrangulada por el Chargers de Los Ángeles en Sao Paulo, Brasil en la semana 1.

Todos lo saben, especialmente aquellos en el edificio. Oponente de la semana 2, el Filadelfia Eaglesno son más fáciles de enfrentar. Con eso en mente, los reinantes campeones de la AFC están trabajando duro para que intenten corregir sus errores.

A Steve Spagnuolo ‘le hubiera gustado’ algunos Chiefs-Chargers vuelvan a llamar

El primer paso es reconocer esas deficiencias. En declaraciones a los medios de comunicación el jueves, Spagnuolo admitió que el enfoque de pases pesados ​​de los Chargers los sorprendió por sorpresa.

«Tal vez nos quitó un poco, pero eso es fútbol», dijo Spagnuolo. «Hablamos mucho sobre el primer juego de la temporada o en el primer trimestre de la temporada, se tratará de adaptarnos en el juego. Tal vez podríamos haber ajustado un poco más rápido. Pensé que hicimos un buen trabajo saliendo del vestuario en la segunda mitad donde necesitábamos un tres y salimos.

Sin embargo, no hay excusas para una muestra tan mediocre. Spagnuolo se dio cuenta de las luchas de los jugadores, expresando un arrepentimiento por su propio desempeño.

«Cuando hablamos después del juego en el vestuario, y creo que nuestros muchachos son geniales, todos sentimos que todos tomaron un turno cometiendo un error, incluido yo mismo», dijo Spagnuolo. «Hubo unas cuatro o cinco llamadas que me hubiera gustado haber tenido. Creo que cada jugador, para un hombre, dijo lo mismo. Si podemos eliminarlas, estaremos mejor».

Los Ángeles promedió 6.4 yardas por jugada en la Semana 1, y también se dedican a 7 de 13 en terceros bajos. Jugador de ataque Justin Herbert fue excepcional. Según SumersportsLa EPA/obra de 0.28 de los Jefes entregada fue el segundo promedio defensivo de la semana de apertura de la NFL.

Kansas City enfrentó una tarea alta en la Semana 2 vs. Águilas

Como se aludió anteriormente, la restauración de la temporada regular del domingo de Super Bowl LIX no se plantea exactamente como una actuación evidente de rebote.

Incluso en una muestra decepcionante contra el Dallas Cowboys En la Semana 1, los Eagles pusieron una producción ofensiva competente. No solo el mariscal de campo Jalen duele completar el 82.6% de sus pases, pero el equipo 48.4% de tasa de éxito ocupó el séptimo lugar entre todos los equipos. Esta es una ofensiva que puede y moverá la pelota, especialmente en el suelo.

Irónicamente, esa es un área que Kansas City no se probaba tradicionalmente la semana pasada. Sin embargo, vieron a Herbert usar sus piernas para extender las jugadas. Spagnuolo es muy consciente de que las heridas pueden hacer lo mismo.

«Sí, parece que jugamos uno de estos quarterbacks cada semana», dijo Spagnuolo. «Quiero decir, el tipo que acabamos de jugar, es un atleta realmente bueno. Le doy mucho crédito por lo que hizo con las piernas. El tipo que nos preparamos para jugar esta semana es élite. Hablaremos hasta que estemos azules en la cara de los carriles de pases y conteniendo, y tendremos algunas cosas que esperamos que lo eliminen.

«Parte del todo, ya sabes, en el fútbol, ​​con el espía, sin embargo [or] Como quieras llamarlo, debes conseguirlos en esas situaciones. Cuando estés en la primera y segunda oportunidad, no puedes espiar a la gente porque te van a correr la pelota directamente. Tenemos que tratar de dictarlo de alguna manera teniendo algunas jugadas negativas en la primera y la segunda hacia abajo y hacer que las cosas se dirigieran en nuestra dirección «.

Identificar algo y poner en acción un plan de respuesta son dos cosas diferentes. Spagnuolo y compañía están tratando de casarse con ellos en uno después de un Debut de la temporada rugosa.